Марадона попросил прощения за курение на матче ЧМ-2018
Диего Марадона посетил игру чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. При этом он сидел на трибуне, куря сигару, что запрещено.
"Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам", - заявил Марадона на своей странице в Facebook. Также аргентинец добавил, что не знал о запрете на курение.
Марадона сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.
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