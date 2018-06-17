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17.06.2018 03:47
Рубрика: Спорт

Марадона попросил прощения за курение на матче ЧМ-2018

Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018

Диего Марадона посетил игру чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. При этом он сидел на трибуне, куря сигару, что запрещено.

"Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам", - заявил Марадона на своей странице в Facebook. Также аргентинец добавил, что не знал о запрете на курение.

Марадона сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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