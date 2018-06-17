Министр внутренних дел ФРГ устал работать с Ангелой Меркель

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в ходе спора о беженцах между представителями "сестринских" партий блока ХДС/ХСС заявил, что не может больше работать с канцлером.

Как сообщает газета Welt am Sonntag, Зеехофер произнес эту фразу в четверг в узком кругу перед несколькими доверенным лицами на заседании земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге. "Я не могу больше работать с этой женщиной", - цитирует министра издание. Это предложение он сказал два раза во время заседания, однако потом больше не повторял.

Накануне, в среду вечером, Зеехофер провел 3,5 часа с Меркель в администрации канцлера. Речь шла о его "главной концепции по миграции", где он предлагает отказывать беженцам во въезде на территорию ФРГ. Меркель отказывается принимать это правило до саммита Евросоюза, который должен пройти 28 и 29 июня. В разговоре принимал участие также премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Как полагают немецкие обозреватели и эксперты, цитируемая фраза Зеехофера свидетельствует, скорее, о минутном настроении, чем о желании расторгнуть работу в блоке с Меркель. Дело в том, что позже глава МВД сделал примирительное и менее эмоциональное заявление. Bild am Sonntag цитирует слова Зеехофера: "Никто в ХСС не заинтересован в комплоте против канцлера, распаде единой фракции ХДС/ХСС или подрыве правительственной коалиции".

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в воскресенье, что Меркель и Зеехофер стремятся к одной цели - уменьшить поток мигрантов через границы. При этом канцлеру важно, чтобы они оставались в странах, где уже подали заявление на убежище. Для этого необходимы соглашения с пограничными государствами Евросоюза.