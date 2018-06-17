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17.06.2018 21:03
Рубрика: Экономика

Сырье ищет где глубже

Модернизация предприятий повышает их эффективность
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск №7593 (130)
За последние три года в нашей стране отмечается небольшое снижение объемов первичной переработки нефти, связанное с крупномасштабной программой модернизации отрасли.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru

При этом актуальными задачами в этой сфере продолжают оставаться планомерное улучшение качества переработки, санкционные ограничения при поставках импортного оборудования, а также изменения налогового и таможенного режимов.

По объемам нефтепереработки наша страна входит в тройку мировых лидеров. Сегодня из 1 килограмма нефти в РФ получают 990 граммов продукции - это бензин, керосин, дизтопливо. Еще несколько лет назад этот показатель был на четверть ниже. Подобные успехи стали возможными благодаря масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая проводилась в течение последнего семилетия.

Так, с 2011 по 2017 год были модернизированы либо пущены в эксплуатацию 78 установок вторичной переработки. Несмотря на некоторый спад в привлечении инвестиций, в 2014-2017 годы вложения в модернизацию отрасли составили около 760 миллиардов рублей. Всего к 2027 году российские компании планируют модернизировать 127 установок вторичной переработки нефти, в том числе построить 91 новую установку. Согласно расчетам энергетического ведомства, в результате этих усилий уже к 2020 году производство автомобильного бензина должно вырасти до 41,4 миллиона тонн, а дизельного топлива - до 90 миллионов тонн.

Европейские НПЗ получат меньше российской нефти

Однако, по словам замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова, в нынешних экономических условиях предприятия отрасли испытывают целый ряд сложностей, которые негативно сказываются на общих темпах модернизации. Так, относительно низкие цены на нефть последних нескольких лет снизили маржу в сфере нефтепереработки, что привело к соответствующему падению инвестиционной активности и увеличению сроков окупаемости новых проектов. "Влияет на нефтепереработку и выравнивание вывозных таможенных пошлин на нефть и темные нефтепродукты. Также существует проблема конкурентоспособности тех НПЗ, которые удалены от источников сырья и рынков сбыта. В основном это относится к заводам Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые играют ключевую роль на региональных топливных рынках, при этом также поставляют нефтепродукты на логистически труднодоступные рынки стран АТР", - рассказал он.

За последние годы российской нефтепереработке удалось добиться значительных успехов, считает начальник управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Гимади. "Во-первых, удалось перевести внутренний рынок на полное обеспечение собственным бензином и дизельным топливом пятого экологического класса. Для сравнения, в 2011 году доля топлива пятого класса в структуре потребления автомобильных бензинов составляла всего 2 процента, дизельного топлива - 17 процентов. Во-вторых, удалось повысить глубину переработки нефти. Так, если в 2011 году глубина переработки на российских НПЗ в среднем составляла 70,6 процента, то в 2017 году по предварительным данным Росстата - уже 81. Позитивные результаты обусловлены происходящей в отрасли модернизацией", - отмечает эксперт. Напомним, что в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между основными российскими нефтеперерабатывающими компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом. Также в 2011 году (и несколько раз после) корректировалось таможенно-тарифное регулирование, что было нацелено, в первую очередь, на повышение глубины нефтепереработки. А несколько ранее были введены требования по переводу внутреннего рынка в перспективе на моторное топливо высоких экологических классов. При этом, для сравнения, в США уже в 2015 году глубина переработки нефти превышала 97 процентов, в Канаде была близка к 95, в Великобритании и Германии - около 92, в Италии - 90. Эти показатели стали ориентиром, заложенным в проекте Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, где цели по глубине переработке нефти заданы на сопоставимом уровне - планируется достичь показателя в 90-91 процент ко второму этапу реализации стратегии в 2021-2035 годах.

Для предприятий, входящих в нефтегазохимические кластеры, предусмотрены меры господдержки

За 2011-2017 годы компании провели большую работу по модернизации НПЗ, однако в последнее время наблюдается небольшое отставание от принятых планов, отмечает Виктория Гимади. "К основным проблемам и ограничениям можно отнести - ухудшение макроэкономических условий (в первую очередь, снижение цен на нефть) и условий по привлечению внешнего финансирования по сравнению с существующими ранее условиями. Также на изменения условий проектов повлияли корректировки параметров "налоговых маневров" в нефтяной отрасли", - рассказала эксперт.

Повышению объемов выпуска отечественных НПЗ способствует ряд новых проектов, в частности, по добыче газового конденсата. Так, ГК "Иркутская нефтяная компания" планирует построить в Усть-Куте завод по производству 600 тонн полиэтилена. В ИНК оценивают инвестиции в реализацию газового проекта в 300 миллиардов рублей. Сам проект состоит из четырех этапов. В первый входит строительство установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа производительностью 3,6 миллиона кубометров сырья в сутки.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru
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Перспективным проектом развития отрасли также является строительство Новоуренгойского газохимического комплекса. Его проектная мощность рассчитана на производство до 400 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности различных марок в год. Кроме основной продукции создаваемое предприятие будет производить широкую фракцию углеводородов и метановую фракцию. В рамках проекта для переработки дополнительных объемов конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" ведет строительство установки стабилизации в районе Нового Уренгоя. Ее ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2019 года. Однако, как считает руководитель проектов "Морстройтехнологии" Софья Каткова, текущий статус - недостроенный комплекс, может повлиять на сроки сдачи объекта. Как отмечает эксперт, трудности ввода в эксплуатацию связаны с оборудованием, попавшим под "санкции", и ограничением заемных средств. Как напоминает С. Каткова, это уже не первая попытка "Газпрома" достроить, наконец, НГХК. Ранее планировалось завершить строительно-монтажные работы к сентябрю 2018 года, а пусконаладочные - в октябре 2019-го.

Еще одно перспективное направление развития отрасли связано с более рациональным использованием нефтяных отходов. "Картина с нефтяными отходами полностью повторяет сценарий с ПНГ, - считает гендиректор CREON Energy Санджар Тургунов. - Сначала добывающие компании шли по пути наименьшего сопротивления, то есть попросту сжигали попутный газ. Но потом вмешалось государство, и ситуация перевернулась на 180 градусов - ПНГ превратился в ценное нефтехимическое сырье. То же самое мы наблюдаем и сейчас: официально НК признают опасность нефтехимических и буровых отходов и необходимость их переработки. Однако по факту проблема не решается", - резюмирует он. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки по его мнению, поможет либо "всплеск сознательности" у самих добывающих компаний либо "волшебный пинок" от государства.

Фото: depositphotos.com
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В любом случае сделать развитие отрасли более прогнозируемым и устойчивым призван кластерный принцип деятельности нефтеперерабатывающих предприятий. Сегодня в стране сформировано шесть нефтегазохимических кластеров, в структуру которых входят как нефтегазоперерабатывающие и нефтегазохимические предприятия, так и научно-исследовательские организации и профильные учебные заведения. Для предприятий, входящих в нефтегазохимические кластеры, предусмотрены меры господдержки - повышение доступности долгосрочных кредитов, упрощение процедур для прямых иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры путем государственного финансирования, предоставление льгот по налогам.

Инфографика: Александр Чистов / Ирина Фурсова

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