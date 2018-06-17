На озере в Китае на видео попало загадочное существо

На озере Канас в Китае очевидец снял на видео гигантское существо, сопоставимое по размерам с легендарным лох-несскким чудовищем из Шотландии.

Автор ролика считает, что смог запечатлеть показавшегося над водой неизвестного "монстра".

В свою очередь, директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан заявил, что в объектив камеры, вероятнее всего, попало крупное морское животное, обитающее в водоеме. Какое именно, он не уточнил.

Как сообщают зарубежные СМИ, месяц назад группа туристов также наблюдала в озере Канас двигающегося под водой гиганта.