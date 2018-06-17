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17.06.2018 13:42
Рубрика: В мире

На озере в Китае на видео попало загадочное существо

Текст: Оксана Грибанова

На озере Канас в Китае очевидец снял на видео гигантское существо, сопоставимое по размерам с легендарным лох-несскким чудовищем из Шотландии.

Автор ролика считает, что смог запечатлеть показавшегося над водой неизвестного "монстра".

Фото: Axel Schmidt / Dinosaurier Museum
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В свою очередь, директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан заявил, что в объектив камеры, вероятнее всего, попало крупное морское животное, обитающее в водоеме. Какое именно, он не уточнил.

Как сообщают зарубежные СМИ, месяц назад группа туристов также наблюдала в озере Канас двигающегося под водой гиганта.

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