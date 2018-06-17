Показ продлится две недели в необычном для сериалов формате - не с понедельника по четверг, а с понедельника по субботу. И есть все основания полагать, что это будет один из самых обсуждаемых отечественных сериалов года.

"Когда я прочитал сценарий, то подумал, что если все удастся, то у зрителей первую половину фильма должно быть чувство: "Как же хочется убить всех этих москвичей зажравшихся!" А во второй части все будет по-другому. Первые три серии должны вызывать ненависть к этим людям и желание их уничтожить. В следующих трех возникнет детективная история. Дальше - три серии чистой драмы. А три последние серии - мой любимый жанр, которым виртуозно владеет автор сценария Анна Козлова и который называется "все сошли с ума", - рассказывает 27-летний режиссер сериала Алексей Смирнов. А работать над фильмом он начал в 23 года.

Но не стоит волноваться по поводу молодости режиссера. Он из кинематографической семьи: его отец - режиссер и актер Андрей Смирнов, а Авдотья Смирнова - родная сестра. И они снялись в сериале. Но самое главное - работал Алексей под руководством опытного продюсера Валерия Тодоровского.

"Мне казалось, что 12 серий для Первого канала очень непростого взрослого материала, написанного прекрасной писательницей Анной Козловой, дебютанту доверять нельзя, - говорит Валерий Тодоровский. - Я и не собирался ему доверять, долго и мучительно искал режиссера на этот проект. Но появился Алексей Смирнов, который очень загорелся и доказал свою состоятельность. Он просто пошел взял и снял несколько кусочков из этого сценария и показал мне несколько смонтированных кусков из фильма. И дебютант или не дебютант он после этого, уже не имело значения, потому что я увидел, что он - наиболее состоятельный режиссер, который предлагает что-то конкретное".

В ролях снялись Мария Миронова, Анатолий Белый, Евгения Брик, Ирина Розанова, Максим Виторган, Юлия Ауг и другие.