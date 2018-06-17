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Рубрика: Экономика

"Оркестр" в каждом кадре

Отрасли не хватает универсальных специалистов
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск №7593 (130)
По данным HeadHunter за первый квартал 2018 года, добыча сырья вошла в топ-5 сфер, где количество резюме превышает количество вакансий в пять раз. Но реальное соотношение, по словам экспертов, ниже: не все вакансии публикуются на специализированных ресурсах, так как это сопряжено с дополнительными расходами.
работа в сфере добычи и переработки нефти и газа в нашей стране неплохо оплачивается. Фото: РИА Новости www.ria.ru работа в сфере добычи и переработки нефти и газа в нашей стране неплохо оплачивается. Фото: РИА Новости www.ria.ru
работа в сфере добычи и переработки нефти и газа в нашей стране неплохо оплачивается. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Мы не наблюдали переизбытка специалистов в нефтегазовой отрасли как минимум со времен кризиса 2008 года, - рассказала гендиректор "Нефтегазконсалт" Олеся Зеленова. - Квалифицированные кадры могут быть временно не заняты, но это лишь вопрос того, как ищет работу соискатель. В нашей стране все еще жив отголосок прошлого, что работу нужно искать только через друзей и знакомых. Очень много топ-менеджеров и специалистов даже не размещают резюме на сайтах по поиску работы, считая это нецелесообразным.

В отрасли наблюдается сокращение компетентного персонала в целом (то, что западные аналитики называют aging workforce, то есть "стареющий персонал"). Не хватает людей со специализированными знаниями, держателей определенных ноу-хау и технологий - их становится все меньше, с каждым годом все больше специалистов выходят на пенсию".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Кто в России зарабатывает больше и меньше всех

"Думаю, компании уже столкнулись с тем, что для замены выходящих на пенсию сотрудников необходимо ежегодно нанимать новых, чтобы обеспечить бизнесу нужные темпы развития, - отметила старший консультант нефтегазовой практики в рекрутинговой компании Hays Вероника Пепеляева. - Это долгосрочные процессы, так как этих специалистов нужно обучать как минимум тому, чем владели их предшественники, в идеале еще и каким-то новым технологиям, так как отрасль не стоит на месте".

По словам эксперта, сейчас в нефтегазовой сфере реализуется ряд крупных строительных проектов (в России это "ЗапСиб-2", Амурский ГПЗ, достраивается Ямал СПГ), а в мире в целом планируются крупные инвестиции в нефтегазоперерабатывающие предприятия, в то время как инвестиции в разведку и добычу еще не набрали прежних, докризисных темпов. Сейчас и в будущем будут востребованы специалисты, которые смогут реализовывать подобные проекты, полагает Пепеляева: это проектные менеджеры, инженеры, строители, а также специалисты, которые будут эти объекты эксплуатировать. Как и прежде, в отрасли востребованы руководители, имеющие опыт управления проектами по всей цепочке отрасли - от добычи до переработки и сбыта.

Отечественные специалисты универсальны, а иностранные - узконаправленны, их компетенции ограничены

"В нефтегазовой отрасли не хватает специалистов, знающих сложные технологические процессы, - добавил директор департамента по работе с ключевыми клиентами кадровой компании "Юнити" Рустам Барноходжаев. - К таким процессам относятся наклонно направленное бурение, горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, офшорная добыча. Нужны инженеры, знающие современные технологии, имеющие опыт их применения".

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
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Потребность в тех или иных специалистах зависит от региона. Например, потенциал роста рынка труда нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке можно оценить в 30-35 процентов до 2021-го, считает управляющий партнер "ГК Нефтегазконсалт", основатель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. Дефицит специалистов, по его словам, будет остро ощутим как в сфере добычи нефти и газа, так и в производстве нефтепродуктов. Список наиболее востребованных профессий возглавляют рабочие специальности: машинист буровой установки, трубопроводчик линий, оператор по подземному ремонту скважин, по добыче нефти, газа и ряд других.

До недавнего времени было принято считать, что западные нефтяники превосходят российских по уровню квалификации. По словам экспертов, это не всегда так: из-за различия систем образования отечественные специалисты чаще универсальны, а иностранные - узконаправленны, перечень их компетенций сильно ограничен.

"Компаниям сложно найти высококвалифицированных кандидатов именно потому, что работодатель хочет видеть "человека-оркестра" с максимальным функционалом, и довольно сложно отыскать необходимый уникальный набор компетенций", - пояснила Олеся Зеленова.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"
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Зарплаты нефтегазовых специалистов незначительно отличаются от средних региональных, отметил Рустам Барноходжаев. В то же время работники нефте- и газоперерабатывающих заводов зарабатывают меньше, чем аналогичные в более крупных городах, на 30-50 процентов. Отдельные регионы показывают впечатляющую динамику: например, зарплаты нефтяников Сахалинской области, в экономике которой нефтегазовый сектор занимает ведущее положение, выросли за 2011-2016 годы почти на 104 процента, рассказал Валентин Тимаков (со 148,5 до 302,6 тысячи рублей). В ближайшее время зарплаты вырастут еще на 30 процентов, заключил эксперт.

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