Двое злоумышленников открыли огонь и ранили около двадцати посетителей круглосуточного фестиваля искусств в американском Трентоне (штат Нью-Джерси).

Очередной для США инцидент с беспорядочной стрельбой в общественном месте произошел примерно в три часа ночи по местному времени. На фестивале Art All Night (в переводе с англ. "Искусство всю ночь") в центре города в это время находилось около тысячи гостей. Посетителям показывали произведения местных мастеров, музыку и фильмы, когда в плотной толпе загремели выстрелы. Люди в панике бросились в разные стороны.

К месту стрельбы быстро подоспели полицейские. По данным правоохранительных органов города, на которые ссылается агентство Associated Press, один из подозреваемых - 33-летний мужчина - был застрелен стражами порядка, а второй - ранен в ногу и задержан.

Весь район был оцеплен правоохранителями, а улицы наводнены машинами экстренных служб. Прокурор округа Мерсер Анджело Онофри рассказал, что по меньшей мере 16 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще несколько получили травмы из-за давки. Четверо из них, включая 13-летнего подростка, находятся в критическом состоянии.

Пока следователи изучают разные версии произошедшего, опрашивая свидетелей. Прокурор сообщил, что по одной из них стрельба стала результатом ссоры между посетителями. В то же время следствие не исключает, что нападение могло быть спланировано, а у злоумышленников могли быть сообщники.