Нойер включен в стартовый состав сборной Германии на матч с Мексикой

Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии сегодня проведет первый матч на ЧМ-2018 в России - подопечные Йоахима Лева встретятся с Мексикой. Стали известны стартовые составы обеих команд.

С первых минут место в воротах Бундестим займет Мануэль Нойер, чье участие в мировом первенстве вплоть до момента объявления окончательных заявок было под вопросом - к тому моменту он едва успел восстановиться после травмы. Тем не менее, он включен в состав сборной на турнир, и его место в основе не подлежит сомнению. Немцы начнут игру в следующем сочетании:

Мануэль Ноейр, Йозуа Киммих, Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Марвин Платтенхардт, Сами Хедира, Тони Кроос, Юлиан Дракслер, Месут Озил, Томас Мюллер, Тимо Вернер.

Запасные сборной Германии:

Кевин Трапп, Марк-Андре тер Штеген, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Себастьян Руди, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марио Гомес.

Ворота мексиканской сборной защищает Гильермо Очоа, который произвел большое впечатление на любителей футбола четыре года назад в Бразилии. Состав команды Мексики выглядит следующим образом:

Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Уго Айяла, Эктор Морено, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвин Лосано.

А вот кто может выйти у мексиканцев на замену:

Хосе де Хесус Корона, Альфредо Талавера, Рафаэль Маркес, Эдсон Альварес, Эрик Гуттьерес, Хонатан дос Сантос, Марко Фабиан, Хавьер Акино, Рауль Хименес, Джовани дос Сантос, Хесус Корона, Орибе Перальта.

Германия и Мексика сыграют сегодня в "Лужниках", матч начнется в 18:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.