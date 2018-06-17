Во Франции многие десятки улиц, площадей и культурных центров носят имя первого в мире космонавта Юрия Гагарина. И вот теперь памятный знак в его честь появился на небольшом средиземноморском острове Бендор.

Открытие мемориальной доски, на которой изображен портрет Гагарина в космическом шлеме, было приурочено к Дням культуры Москвы во Франции. В торжественной церемонии приняли участие генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов, а также глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин. То, что памятный знак получил прописку на этом островке, отнюдь не случайность. Дело в том, что Юрий Гагарин оказался на Бендоре в 1965 году и провел там почти двое суток. Остров в семь гектаров еще в начале 50-х годов прошлого века, а он тогда был необитаем, приобрел предприниматель Поль Рикар. Уроженец Марселя, миллионер и меценат, он пригласил летом 1965 года Юрия Гагарина, находившегося в ту пору во Франции поучаствовать в открытии на Бендоре аэропорта. На это мероприятие космонавт не смог приехать, но немного позже прибыл на остров Поля Рикара вместе с товарищами по космической профессии - Константином Феоктистовым, Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым. Космонавты прекрасно провели время - купались, катались на водных лыжах, общались с местным населением.