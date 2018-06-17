Новости

В Мексике после гола Лосано зафиксировали землетрясение 23:47
Пожар произошел в кафе и магазине в ТиНАО‍ 23:20
Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария 23:16
Слуцкий подарил билеты на матч ЧМ экс-игроку сборной России 22:16
Дмитрий Сычев решил продолжить профессиональную карьеру 22:02
Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика 21:56
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50
Лосано признан лучшим игроком матча Германия - Мексика 20:47
В Ростове бразильцы устроили карнавал перед игрой со Швейцарией 20:46
В КЧР восстановлено движение на дорогах после схода селей 20:28
Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч со Швейцарией 20:22
Рязанский альпинист умер на Казбеке 20:11
Корветы Каспийской флотилии с "Калибрами" вошли в Средиземное море 20:04
Президент Сербии поздравил сборную с первой победой на ЧМ-2018 19:47
ВС ДНР: Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе 19:42
Главный тренер сборной Туниса: Спасибо России за великолепные условия 19:38
МЧС послало вертолет в Ленобласть, чтобы не допустить торфяных пожаров 19:35
Форвард сборной Египта Салах сыграет против сборной России 19:28
Российский экспорт на Украину вырос почти на треть 19:27
Голикова: Кабмин намерен отказаться от "балльной" пенсионной системы 19:19
В Петербурге появится "Ночь храмов" 18:47
Видео: Spice Girls все-таки воссоединятся. И снимут мультфильм 18:26
В Сети появились снимки запуска спутника "Глонасс-М" 18:23
Легкоатлетка Ласицкене выиграла 43-й турнир подряд 18:20
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
17.06.2018 22:26
Рубрика: В мире

Гагарин вернулся на остров

Французы не забывают первого космонавта
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Во Франции многие десятки улиц, площадей и культурных центров носят имя первого в мире космонавта Юрия Гагарина. И вот теперь памятный знак в его честь появился на небольшом средиземноморском острове Бендор.

Открытие мемориальной доски, на которой изображен портрет Гагарина в космическом шлеме, было приурочено к Дням культуры Москвы во Франции. В торжественной церемонии приняли участие генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов, а также глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин. То, что памятный знак получил прописку на этом островке, отнюдь не случайность. Дело в том, что Юрий Гагарин оказался на Бендоре в 1965 году и провел там почти двое суток. Остров в семь гектаров еще в начале 50-х годов прошлого века, а он тогда был необитаем, приобрел предприниматель Поль Рикар. Уроженец Марселя, миллионер и меценат, он пригласил летом 1965 года Юрия Гагарина, находившегося в ту пору во Франции поучаствовать в открытии на Бендоре аэропорта. На это мероприятие космонавт не смог приехать, но немного позже прибыл на остров Поля Рикара вместе с товарищами по космической профессии - Константином Феоктистовым, Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым. Космонавты прекрасно провели время - купались, катались на водных лыжах, общались с местным населением.

Новому аэропорту в Саратове присвоено имя Юрия Гагарина

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
В Госдуме объяснили истерику Киева по поводу "Северного потока-2"
ВС ДНР: Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе
Опубликовано видео допроса таксиста, наехавшего на людей в Москве
Министр внутренних дел ФРГ устал работать с Ангелой Меркель