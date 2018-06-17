Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, один человек погиб

Один человек погиб, трое пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана.

Как передает агентство Казинформ, на месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в 13:25 по местному времени. Шесть из 20 пассажирских вагонов поезда № 9 сошли с рельсов, три из них опрокинулись. До приезда спасателей люди сами помогали друг другу выбраться из опрокинувшихся вагонов.

В результате крушения поезда погиб подросток, трое взрослых пострадали, им оказывается помощь. Остальные пассажиры были отправлены на станцию "Шу" на пассажирском поезде сообщением Астана - Кызылорда. В департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия.