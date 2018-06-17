Но проблема упирается в недостаточное количество заправок компримированным природным газом (КПГ), сеть которых в России, по сути, только начинает формироваться.
"Количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) в стране на начало года составило 354. Правительство обещает, что к 2020 году число объектов газозаправочной структуры составит 743 единицы. Но это все равно очень мало для России, - считает гендиректор НПК "Ленпромавтоматика" Дмитрий Цудиков. - Так что возможности по расширению сети АГНКС очень велики, учитывая низкую стоимость КПГ - примерно10-16 рублей за энергетический эквивалент литра бензина. Тем более что есть госпрограмма по расширению применения газомоторного топлива, принятая в мае 2013 года. Она, в частности, предусматривает переход на КПГ общественного и коммунального транспорта".
Директор по газомоторной технике и диверсификации компании "КАМАЗ" Евгений Пронин отметил, что огромный потенциал ГМТ в межтопливной конкуренции с жидкими углеводородами обусловлен не только трехкратной разницей в стоимости, но и его экологичностью. Использование ГМТ позволяет снизить на 15 процентов выбросы углекислого газа, на 70 - оксида азота, на 90 - бензопирена, на 99 процентов - сажи.
"В свое время одним из минусов газового двигателя была потеря мощности в сравнении с ДВС, - рассказал эксперт, - но после совершенствования конструкции газовых двигателей их мощность достигла уровня дизельных. При этом масса выхлопной системы ГМТ легче на 250 кило. И не случайно во всем мире наблюдается бурный рост парка газомоторных авто".
По мнению замгендиректора "Креон Энерджи" Анны Ягудиной, тотально газ сможет заменить нефтепродукты, только если стоимость газового автомобиля и сумма его содержания будут ниже стоимости бензинового или дизельного аналога. Также водитель коммерческого автомобиля, передвигающийся на дальние расстояния, должен иметь возможность без проблем заправиться и на Урале, и в Сибири. Частный транспорт также не может остаться без господдержки, считает эксперт. Так, сегодня обсуждаются специальные условия кредитования для тех, кто выберет ГМТ-авто, и разрешение выезда на "выделенки" для общественного транспорта.
Чтобы газ стал реальной альтернативой дизелю и бензину, нужно участие государства, уверен гендиректор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев: "Внедрение новых видов топлива во всем мире происходит при поддержке государства. Именно оно формирует политический заказ и устанавливает приоритеты в этой сфере. И ставку имеет смысл делать на сжиженный метан: при сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. То есть в одном объеме будет находиться в три раза больше метана, чем в случае использования КПГ. Таким образом, использование сжиженного метана обеспечивает высокую экономическую эффективность и делает этот сегмент привлекательным для бизнеса".