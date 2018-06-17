Рост цен на бензин и солярку в очередной раз заставил многих автомобилистов задуматься: а не перевести ли свое авто на газ, цены на который намного ниже?

Но проблема упирается в недостаточное количество заправок компримированным природным газом (КПГ), сеть которых в России, по сути, только начинает формироваться.

"Количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) в стране на начало года составило 354. Правительство обещает, что к 2020 году число объектов газозаправочной структуры составит 743 единицы. Но это все равно очень мало для России, - считает гендиректор НПК "Ленпромавтоматика" Дмитрий Цудиков. - Так что возможности по расширению сети АГНКС очень велики, учитывая низкую стоимость КПГ - примерно10-16 рублей за энергетический эквивалент литра бензина. Тем более что есть госпрограмма по расширению применения газомоторного топлива, принятая в мае 2013 года. Она, в частности, предусматривает переход на КПГ общественного и коммунального транспорта".

Директор по газомоторной технике и диверсификации компании "КАМАЗ" Евгений Пронин отметил, что огромный потенциал ГМТ в межтопливной конкуренции с жидкими углеводородами обусловлен не только трехкратной разницей в стоимости, но и его экологичностью. Использование ГМТ позволяет снизить на 15 процентов выбросы углекислого газа, на 70 - оксида азота, на 90 - бензопирена, на 99 процентов - сажи.

"В свое время одним из минусов газового двигателя была потеря мощности в сравнении с ДВС, - рассказал эксперт, - но после совершенствования конструкции газовых двигателей их мощность достигла уровня дизельных. При этом масса выхлопной системы ГМТ легче на 250 кило. И не случайно во всем мире наблюдается бурный рост парка газомоторных авто".

Внедрение перспективных видов топлива во всем мире происходит при поддержке государства

По мнению замгендиректора "Креон Энерджи" Анны Ягудиной, тотально газ сможет заменить нефтепродукты, только если стоимость газового автомобиля и сумма его содержания будут ниже стоимости бензинового или дизельного аналога. Также водитель коммерческого автомобиля, передвигающийся на дальние расстояния, должен иметь возможность без проблем заправиться и на Урале, и в Сибири. Частный транспорт также не может остаться без господдержки, считает эксперт. Так, сегодня обсуждаются специальные условия кредитования для тех, кто выберет ГМТ-авто, и разрешение выезда на "выделенки" для общественного транспорта.

Чтобы газ стал реальной альтернативой дизелю и бензину, нужно участие государства, уверен гендиректор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев: "Внедрение новых видов топлива во всем мире происходит при поддержке государства. Именно оно формирует политический заказ и устанавливает приоритеты в этой сфере. И ставку имеет смысл делать на сжиженный метан: при сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. То есть в одном объеме будет находиться в три раза больше метана, чем в случае использования КПГ. Таким образом, использование сжиженного метана обеспечивает высокую экономическую эффективность и делает этот сегмент привлекательным для бизнеса".