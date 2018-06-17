Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму. В правительстве объясняют: планку не повышали более 60 лет, а жизнь изменилась: пенсионеров стало больше, работающих меньше. Сейчас, чтобы те, кто уже на пенсии, получали больше, остальные должны дольше работать. Но выходить на пенсию позже станет выгодно, обещают в правительстве.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет, и сегодня его должны внести на рассмотрение Совета ГД. Реформу обсудили и на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений (РТК). Далее предстоит обсуждение в регионах - на это отводится месяц.

Детальная дискуссия необходима: мера серьезная, затрагивает интересы многих социальных групп. Но правительство решило сделать этот шаг, чтобы не только укрепить пенсионную систему в перспективе, но и получить быстрый ответ: за счет высвобождения ресурсов появляется возможность ускоренной индексации нынешних пенсий. В последние годы прибавка не превышала 400-500 рублей. Если правительственный законопроект будет одобрен, средняя пенсия увеличится на 1000 рублей, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании РТК. Таким образом, пенсионеры смогут получить дополнительно, в зависимости от стажа и уплаченных взносов, примерно 12 тысяч рублей в расчете на год.

Это касается неработающих пенсионеров. Если же пенсионер продолжит трудиться, для него сохраняется нынешний порядок "отложенных индексаций". То есть в течение всех лет "переработки" он получает пенсию в начисленном размере, а после увольнения ее пересчитывают с учетом пропущенных повышений. Так как коэффициент индексации для всех одинаков (и его обещают увеличить), в итоге в выигрыше окажется и эта группа.

Изменение возраста предполагается начать с 1 января 2019 года, и оно будет плавным. Для мужчин переходный период продлится с 2019 года по 2028 (пенсионный возраст вырастет с нынешних 60 до 65 лет за 10 лет). Для женщин переход будет еще дольше - с 2019 по 2034 год (увеличение возраста с 55 до 63 лет за 16 лет). Первыми новый порядок затронет мужчин 1959 и женщин 1964 годов рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году (в возрасте 61 год и 56 лет соответственно). Следующий этап приходится на 2022 год: в нем получают право оформления пенсии мужчины, родившиеся в 1960 году (когда им исполнится 62 года) и женщины 1965 года рождения (когда им исполнится 57 лет). И так далее. Последний перенос возраста у мужчин произойдет в 2028 году, тогда на пенсию смогут выйти 65-летние работники, родившиеся в 1963 году. У женщин процесс продолжится, так как их итоговый возраст выхода на пенсию увеличивается на 8 лет. Последний этап повышения будет в 2034 году, когда на оформление пенсии смогут подать работницы 1971 года рождения, достигшие 63 лет.

Изменение возраста предполагается начать с 1 января 2019 года, и оно будет плавным

Кстати, примерно в таком же ключе проходит повышение пенсионного возраста и в соседних с нами странах, бывших союзных республиках, где и средняя продолжительность жизни сопоставима с нашей, и пенсионные системы схожи. Для мужчин 65 лет уже установлены в Молдавии и Азербайджане, а к 2025-2027 году - и в странах Балтии. В Армении женщины уже выходят на пенсию в 63, следом подтягивается Казахстан. В Европе (Германия, Испания, Италия) конечный возраст - 67 лет, причем и для мужчин, и для женщин.

Отдельно стоит поговорить об изменениях, которые ожидают северян и других льготников (включая и пенсии медиков и педагогов), государственных гражданских служащих, а также получателей социальных пенсий. Есть и категории граждан, которых повышение возраста не коснется.

Подробности мы готовим к публикации в рубрике "Полезная книжка" в ближайшем выпуске "Российская газета - Неделя".

Прямая речь

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ:

- Текущий пенсионный возраст был установлен еще в 20-х годах прошлого века, когда продолжительность жизни составляла 43 года. С тех пор жизнь изменилась - по условиям труда, по качеству здравоохранения, по уровню социальных гарантий и так далее. Это сказалось и на продолжительности жизни наших граждан. Теперь россияне живут в среднем 73 года, и продолжительность жизни будет увеличиваться и дальше. Рост продолжительности жизни означает и увеличение активного периода жизни: люди дольше сохраняют работоспособность.

Развитые страны подошли к решению увеличения возраста выхода на пенсию раньше нас, поскольку там соответствующие демографические процессы начались раньше. Мы же подходим к этому только сейчас. В принципе Россия - последняя из всех стран, в том числе СНГ, кто приступает к изменению пенсионного возраста.

С поднятием возраста пенсионная система будет в целом более устойчивой - больше людей будет занято на рынке труда, соответственно больше страховых взносов будет поступать в солидарную пенсионную систему. Этой мерой мы в том числе выправляем соотношение работающих и пенсионеров. Если в 1970 году было 3,7 человека трудоспособного возраста на одного пенсионера, то по итогам 2018 года этот показатель составит примерно два человека. Необходимо изменить это соотношение, чтобы средств в пенсионной системе было больше и их хватало в том числе на регулярное повышение пенсий.

Повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсии как нынешним пенсионерам, так и будущим. Как результат, мы будем индексировать пенсии выше инфляции, а не по уровню инфляции, как было в последние годы. По нашим расчетам, пенсия неработающего пенсионера ежегодно будет расти в среднем на 1 тыс. рублей, тогда как ранее в результате индексации рост составлял лишь 400-500 рублей.

Что касается легализации рынка труда, то это действительно важная тема, которой правительство также занимается. У нас около 15 миллионов человек трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы. Легализация таких граждан - это колоссальный ресурс для повышения уровня пенсионного обеспечения.