Правительство будет бороться с зарплатами "в конверте"

Новости

Фото: Леонардо Ди Каприо "поймали" на свидании с падчерицей Аль Пачино 15:49
Роналдо прилетел в Ростов поддержать Бразилию в матче со Швейцарией 15:40
Американская актриса пожаловалась на принуждение к съемкам обнаженной 15:37
Вернер Херцог снимет сериал об утопическом проекте Генри Форда 15:33
Создатель "Монстро" и "Остаться в живых" снимет сериал-мюзикл "Голосок" 15:23
Во Франции задержали женщину, напавшую с ножом на людей 15:21
Билли Боб Торнтон наконец-то назвал истинную причину развода с Джоли 15:11
Ученые объяснили тягу людей к жирной пище 15:00
Появились первые кадры из фильма "Аквамен" 14:58
Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
"Убийца 2": отрывки из фильма и отзывы первых зрителей 14:42
Один человек погиб в результате стрельбы на ночном фестивале в США 14:31
Игрок "Зенита" - в стартовом составе сборной Сербии против Коста-Рики 14:29
Далай-лама поделился простым секретом счастья 14:20
Патриарх Кирилл отслужил литургию на Кремлевской площади Вологды 14:17
Ким Кардашьян заявила о своих президентских амбициях 13:56
Косачев: Посол США не просил содействия в приезде американских сенаторов 13:46
На озере в Китае на видео попало загадочное существо 13:42
Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в Германии 13:31
Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии 13:30
Министр внутренних дел ФРГ устал работать с Ангелой Меркель 13:27
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, один человек погиб 13:21
США выставили КНДР 47 условий по денуклеаризации Корейского полуострова 12:51
Дмитрий Медведев поздравил врачей с профессиональным праздником 12:49
Супруга принца Камбоджи погибла в результате ДТП 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
17.06.2018 14:58
Рубрика: Власть

Правительство будет бороться с зарплатами "в конверте"

Текст: Ирина Невинная
Правительство готовит новый комплекс мер по уходу от зарплат "в конвертах". Четкий план будет представлен до середины 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", - сказала Голикова в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год

По оценке Минфина, нелегальные ("серые") доходы работников в прошлом году составили порядка 5 триллионов рублей, примерно 10% от уровня официального фонда оплаты труда. В неформальном секторе, по расчетным данным Росстата, трудятся сегодня более 15 млн. человек.

Проблемой "теневых" заработков много лет занимаются в Минтруде совместно с Пенсионным фондом. Роструд также проводит проверки, в том числе, и на нарушения в оплате труда.

"Легализация рынка труда - это действительно важная тема, которой правительство также занимается, - отметил для "РГ" министр труда и социальной защиты Максим Топилин. - У нас около 15 миллионов человек трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы. Легализация таких граждан - это колоссальный ресурс для повышения уровня пенсионного обеспечения".

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
Опубликовано видео допроса таксиста, наехавшего на людей в Москве
Президент Латвии: В вопросах обороны Европа не может полагаться только на США
Министр внутренних дел ФРГ устал работать с Ангелой Меркель
Глава МИД Японии: Сокращение военных США в Корее не обсуждается