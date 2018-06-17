Правительство будет бороться с зарплатами "в конверте"

Правительство готовит новый комплекс мер по уходу от зарплат "в конвертах". Четкий план будет представлен до середины 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", - сказала Голикова в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

По оценке Минфина, нелегальные ("серые") доходы работников в прошлом году составили порядка 5 триллионов рублей, примерно 10% от уровня официального фонда оплаты труда. В неформальном секторе, по расчетным данным Росстата, трудятся сегодня более 15 млн. человек.

Проблемой "теневых" заработков много лет занимаются в Минтруде совместно с Пенсионным фондом. Роструд также проводит проверки, в том числе, и на нарушения в оплате труда.

"Легализация рынка труда - это действительно важная тема, которой правительство также занимается, - отметил для "РГ" министр труда и социальной защиты Максим Топилин. - У нас около 15 миллионов человек трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы. Легализация таких граждан - это колоссальный ресурс для повышения уровня пенсионного обеспечения".