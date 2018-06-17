Президент Латвии: В вопросах обороны Европа не может полагаться только на США

В вопросах обороны Европа не может полагаться только на США и должна сама делать все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность. Об этом, как передает DELFI, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

По его словам, перед НАТО стоит множество вызовов: нестабильность на юге альянса, ситуация в Сирии и Северной Африке, растущее экономическое и военное влияние Китая. В связи с этим необходимо укреплять так называемую мягкую безопасность, которая включает в себя борьбу с гибридными угрозами.

В списке вызовов, стоящих перед альянсом, Вейонис упомянул и Россию, хотя только месяц назад председатель военного комитета НАТО, генерал Петр Павел заявил, что непосредственной военной угрозы для Североатлантического альянса со стороны России сегодня нет. А генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за налаживание диалога с Москвой (хотя именно при нем было заморожено практическое сотрудничество).

"Наш подход в отношении России - это сдерживание и диалог. Наш диалог с Россией непрост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше требуется диалога", - заявил Столтенберг.

Министр обороны США Джеймс Мэттис также недавно заявил, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией.