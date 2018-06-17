Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником "Глонасс-М". В настоящее время спутник "Глонасс-М" и разгонный блок "Фрегат" отделились от ракеты и вышли на низкую околоземную орбиту.

Выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, передает РИА Новости.

Предстартовые операции и пуск ракеты контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и прошли в штатном режиме.

Это второй пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в текущем году.