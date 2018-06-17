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17.06.2018 19:12
Рубрика: Спорт

Игра с историей

Почему надо идти в музей футбола в Москве
На время чемпионата мира в Москве на Новом Арбате открылась выставка Музея мирового футбола ФИФА. Всем, кому интересна не только сама игра, но и ее история, нужно обязательно там побывать.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

С тех пор как музей футбола открылся в швейцарском Цюрихе в 2016 году, это его первая вылазка за пределы родного "дома".

- Идея родилась месяца два назад, - объясняет директор музея швейцарец Марко Фаццоне. - Мы обсуждали с ФИФА и нашими партнерами, как можно поддержать футбольное наследие, сделать его визуальную часть более доступной для простых болельщиков. И вот мы здесь.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Почти буквально в центре экспозиции - Кубок мира. Но трофей на самом деле не настоящий, это копия. Оригинал хранится в специальном сейфе. Где этот сейф - информация секретная. Кубок мира, пожалуй, единственный экспонат, который нельзя назвать в музее подлинным. Все остальное здесь самое настоящее: футболки, свитера, бутсы, мячи.

- Если футболка была только приготовлена для Месси, но он ей не воспользовался, мы так и напишем, - рассказывает замдиректора по креативной части швейцарец Марк Дзаппимбульсо. - Нам важно никого не обманывать.

В подлиннике и главная изюминка представленной коллекции - Кубок Жюля Риме. Тот самый трофей, который вручался победителям первенства планеты до 1970 года, пока бразильцы не стали трехкратными чемпионами и не забрали его себе навечно. Впоследствии кубок был украден дважды, и, строго говоря, от трофея, сделанного в 1930 году, осталась лишь подставка. Но все равно от этого кубка идет особое обаяние.

В музее можно увидеть свитер Льва Яшина, футболку Криштиану Роналду, бутсы Пеле

Разумеется, на кубках выставка не заканчивается. Основной экспозиционный зал разделен на пять зон - пять хронологических периодов в истории проведения чемпионатов мира. И в каждой зоне есть что посмотреть: бутсы Пеле, свитер Льва Яшина, футболка Криштиану Роналду. Присутствуют и совсем вроде бы неожиданные экспонаты. Например, печатная машинка. Оказывается, она принадлежала легендарному Витторио Поццо, единственному, кто сумел дважды выиграть Кубок мира в качестве тренера. Он по совместительству был еще и журналистом и даже написал отчет на этой самой машинке об одном из выигранных финалов. В экспозиции представлен отчет и о другом матче. О том самом, в котором Диего Марадона забил рукой гол в ворота англичан на ЧМ-1986.

- Сначала мы ищем истории, - объясняет директор Фаццоне процесс отбора экспонатов. - В первую очередь они должны быть связаны с историей футбола как такового. Отбор идет очень серьезный. Качество важнее количества. Найти историю и подходящие для нее экспонаты нелегко. Продумать повествование и наилучший способ презентации материала.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Одна из фишек музея - это его интерактивность. Например, попав в специальную акустическую сферу, можно послушать, как поют болельщики со всего мира, и принять участие в викторине, угадав по песне родину ее исполнителей. Или можно вообразить себя судьей и определить, было ли нарушение правил в показываемом эпизоде или нет. И вроде бы все моменты знакомые, а принять решение за несколько секунд все равно непросто. А каково судьям?

После этого чемпионата мира, можно не сомневаться, коллекция музея получит ощутимое пополнение.

- У нас есть люди, которые сигнализируют: у этого футболиста юбилей, у того тренера - важная дата, - рассказывает Дзаппимбульсо. - Но это вовсе не значит, что нужный нам предмет обязательно будет у нас. Обладатель вправе отказаться отдавать артефакт.

Однако не верится, что найдутся те, кто откажется от чести быть представленным в таком музее.

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