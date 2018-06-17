Рязанский альпинист умер на Казбеке

Альпинист из Рязани погиб во время восхождения на гору Казбек в Северной Осетии. Причиной смерти спортсмена предположительно стало отек легкого.

Вершину покоряла группа из восьми рязанских альпинистов, но на высоте около 3800 метров один из спортсменов почувствовал себя плохо и потерял сознание.

- Сообщение об этом поступило в воскресенье утром. Спасатели начали подьем, это дело не одного дня. Использовать авиацию не позволяли погодные условия. Позже рязанцы сообщили, что их товарищ умер, - сообщили ТАСС в республиканском управлении МЧС.

Сейчас спасатели находится примерно на высоте 2900 метров и планируют продолжить путь завтра.