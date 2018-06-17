Ажиотаж вокруг этой игры был сумасшедший. Билеты смели давным-давно, и даже в ложу прессы попасть аккредитованным на ЧМ журналистам было довольно проблематично. За два часа до стартового свистка медиацентр спартаковской арены гудел, как гигантский пчелиный улей. Коллеги, которым не достались билеты на трибуну, штурмовали информационные стойки в надежде на хоть какие-то резервные места. Но волонтеры только разводили руками - тот случай, когда спрос в разы превышал предложение.

На табло к финальному свистку горели исторические для Исландии 1:1. Первый для своей страны матч группового этапа чемпионата мира островитяне провели почти образцово. Лишь раз Серхио Агуэро смог блеснуть индивидуальным мастерством, забив гол из-под исландского защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона. Но тут же "альбиселеста" показала, что помимо блестящей по именам линии атаки, в которой не находится места даже такому парню, как Гонсало Игуаин, у аргентинцев весьма посредственная оборона. Южноамериканцы позволили оппонентам очень быстро сравнять счет, да и затем провалились несколько раз - остается только догадываться, что с такой защитой сделает более мастеровитая команда. Скажем, та же Хорватия, с которой "альбиселесте" играть в Нижнем Новгороде уже в четверг.

После феноменального матча Криштиану Роналду от его главного конкурента ждали не менее яркого шоу. Но Лионелю Месси игра не удалась

Ну а главное событие матча произошло на 64-й минуте. Лионель Месси выходил на поле, прекрасно зная, что его единственный конкурент за звание величайшего игрока XXI века Криштиану Роналду выдал шедевральный матч против Испании. Естественно, от Лео ждали если не аналогичного шоу, то хотя бы забитого мяча. Но Месси выделялся лишь эпизодами и особых шансов на успех не имел. Когда Агуэро заработал пенальти, капитан аргентинцев, естественно, отправился его исполнять. Но если Роналду в Сочи свой пенальти забил образцово, то его аргентинский визави сплоховал. Вратарь Ханнес Халльдоурссон прыгнул в правый угол и мяч отбил. За что получил в итоге звание лучшего игрока матча.

После финального свистка и Халльдоурссон, и все остальные футболисты исландской сборной не спешили в раздевалку - всей командой они отправились благодарить своих замечательных болельщиков.

Из первых уст

Лионель Месси: Мы заслужили победу

Ждать футболистов в смешанной зоне репортерам пришлось очень долго. Только через час после финального свистка из раздевалки появились радостные исландцы. Но большинство собравшихся интересовали все-таки не они, что стало ясно, как только на горизонте замаячила невысокая фигура парня с бородой, которого знает без преувеличения весь мир. Его сопровождали сразу несколько человек в строгих костюмах.

Их присутствие оказалось очень кстати. Когда Лео остановился перед микрофонами, толпа страждущих едва не смела ограждение. Десятки журналистов устроили настоящую кучу-малу, поэтому охранникам пришлось в буквальном смысле придерживать хлипкий заборчик. Легенда отнеслась к столь бурной встрече с пониманием. Месси терпеливо ответил на не самые приятные вопросы. Убитым горем он не выглядел, но и радости на лице Лео по понятным причинам замечено не было.

Лионель, как прокомментируете незабитый вами пенальти?

Лионель Месси: Я ошибся и не смог забить в этом моменте. Расстроился. Это был отличный шанс выйти вперед и добиться победы.

У Аргентины и после этого было достаточно времени, чтобы дожать Исландию. Что не получилось?

Лионель Месси: Мы сделали все возможное, но они очень хорошо закрылись и не давали нам проникнуть в их штрафную, не дали пространства, чтобы пройти. Мы попробовали увеличить скорости сначала на одном фланге, затем на другом, но ничего не получалось. Они очень хорошо оборонялись.

В целом результат справедлив?

Лионель Месси: Мы достаточно быстро забили первый гол, но им повезло практически сразу же отыграться и сравнять счет. Я считаю, что мы заслужили победу в этом матче. Конечно, мы не ожидали такого результата, но это только начало чемпионата, первая игра. Как показали другие матчи, большинство из которых прошли в равной борьбе, на этом мундиале очень ровный уровень команд.

Что дальше?

Лионель Месси: Надо продолжать расти и прогрессировать. Будем тренироваться и работать с таким же энтузиазмом и волей. Сейчас нам нужно отдохнуть, а уже завтра будем готовиться к следующему матчу с Хорватией.

Как вам атмосфера на стадионе? У Аргентины была потрясающая поддержка.

Лионель Месси: Если честно, я ожидал такое количество аргентинцев на трибунах. Меня заранее предупреждали о том, что в Россию наших поклонников приехало очень много. Конечно, я рад, что столько людей болеет за нас здесь.

Ханнес Халльдоурссон: Я заранее готовился к пенальти

Неудача одного футболиста очень часто связана с отличными действиями другого. До субботнего дня 34-летнего голкипера скромного датского клуба "Рандерс" знал только узкий круг специалистов. Теперь же он пришел на пресс-конференцию как лучший игрок матча чемпионата мира. Халдорсон честно признался, что к пенальти от Месси готовился отдельно и тщательно. Так что чудеса, как выясняется, это все-таки плод серьезной "домашней работы".

Ханнес Халльдоурссон: Для меня это очень важное событие - выйти на поле в первом в истории матче Исландии на чемпионате мира, столкнуться с лучшим игроком мира Месси, отразить от него пенальти. Можно сказать, что мечта стала явью, тем более что это помогло нам набрать очень важное очко.

Вы как-то готовились перед матчем именно к пенальти? Изучали манеру Месси?

Ханнес Халльдоурссон: Да, я проделал определенную подготовительную работу. Потому что понимал, что такая ситуация вполне вероятна. Я просмотрел огромное количество пенальти в исполнении Месси и особенное внимание уделил его последним пенальти. А во время матча попытался представить ход его мыслей, угадать его намерения.

Что значит для вашей команды этот результат? Вы очень бурно его отмечали после финального свистка.

Ханнес Халльдоурссон: Для нас это важнейшая ничья. Во время прошлого Евро мы прочувствовали, насколько важен каждый момент, чтобы выйти из группы. Сейчас мы играли против одной из лучших команд мира, против лучшего футболиста мира. Для нас это была первая игра на чемпионатах мира. И праздновали ее мы так же, как и когда сражались с Португалией и Криштиану Роналду.

Помимо отраженного пенальти за счет чего вашей команде удалось добиться такого результата?

Ханнес Халльдоурссон: Наш план на игру сработал великолепно. Уже в первом тайме мы почувствовали, что все получается. Мы не давали им пространства, и наша уверенность росла с каждой минутой. Потому что когда играешь с такой командой, то никогда не знаешь, что тебя ждет. Но мы почувствовали во время матча, что все получается. Очень важно, что нам удалось сравнять счет очень быстро. Это только добавило уверенности.