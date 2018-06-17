Совершивший в Москве наезд на толпу таксист уснул за рулем

Мигрант-таксист, совершивший в субботу наезд на толпу прохожих на Ильинке, перед аварией заснул за рулем.

"Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем", - передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Документы водителя были в порядке и в стране он находится законно.

Напомним, что инцидент произошел в центре города вечером в субботу: автомобиль въехал в толпу пешеходов. Пострадали восемь человек. Пятеро были госпитализированы: две гражданки Мексики, одна - Украины и две россиянки.