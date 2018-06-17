От Камчатки до Анкориджа отправилась экспедиция на надувном катамаране

На Камчатке стартовал второй этап экспедиции "Байкал - Аляска". Об этом сообщает ТАСС.

Весь маршрут - водный путь в 13 тысяч километров, который повторяет пути торговых экспедиций сибирских купцов XVIII века. В прошлом году экспедиция прошла семь тысяч километров пути от Иркутска до Камчатки, после чего судно оставили на зимовку в столице региона.

По сообщению агентства, теперь путешественникам на надувном катамаране морского класса "Искатель" предстоит за 2,5 месяца преодолеть путь в шесть тысяч километров от Петропавловска-Камчатского до американского Анкориджа. Команда "Искателя" в составе четырех человек прибыла на Камчатку еще две недели назад, чтобы подготовить зимовавшее судно к длительному плаванию.

На борт загрузили четыре тонны оборудования, снаряжения и провизии, всем участникам похода оформлены туристические визы. Самый сложный участок маршрута находится между Анадырем и Номом, это порядка 365 километров.

Главная цель похода - показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес-проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.