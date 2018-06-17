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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скотный двор за стеклом

Онлайн-проект позволит развивать мини-фермы
Текст: Ирина Белова (Нижегородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
В Навашинском районе Нижегородской области реализуется проект "Телефермер". Через интернет-приложение можно наблюдать за жизнью свиней, коров и кур, а также кормить их. Однако в кормлении в реальной жизни принимает участие не сам заказчик, купивший животное, поставивший в вольер камеру и установивший себе в телефон специальное приложение, а по его сигналу это делают работники необычной фермы. Управляет проектом столичный предприниматель Дмитрий Павлов, которому помогают сын Владислав и его друг Михаил Зимин.

- Мы приобрели запущенную землю, заросшую березами, - рассказывает Дмитрий Павлов. - Хотели выращивать кормовые культуры для животных, но, несмотря на то что земля отдыхала не одно десятилетие, урожай был скудным.

Необычное хозяйство начиналось с поросят, которых закупили у местных фермеров. Хряк и свиноматка уже принесли первое потомство. Сейчас на телеферме пятнадцать свиней, восемь быков и коров мясной породы, четыре овцы, 50 кур и 30 уток. Там работают механизатор, скотник и еще один мастер на все руки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В проект уже включились 25 телефермеров. Москвич Евгений Махнев, купивший быка, признается, что эта тема для него новая и интересная, но дальнейшие действия он не просчитывал. "Мне интересно попробовать, что из этого получится", - отмечает телефермер. "По сути, купил и забыл. Приезжаю на ферму раз в два-три месяца, скорее, ради отдыха".

Сейчас поросенок стоит четыре тысячи рублей, а его содержание обходится в 2,5 тысячи в месяц, говорит Дмитрий Павлов. "Оптимальный возраст для забоя - от восьми до десяти месяцев. Свинья набирает вес до ста килограммов. За восемь месяцев затраты составят 24 тысячи рублей. В итоге стоимость чистого мяса без костей обойдется в 250-300 рублей за килограмм - цена, соизмеримая с рыночной", - подсчитывает он. "Но на рынке вы точно не знаете, какое мясо покупаете, а здесь все экологически чистое".

Ежемесячные траты на барана - две тысячи рублей, за десяток кур - 1,5 тысячи. Самое дорогое удовольствие - корова: ее содержание обойдется в девять тысяч рублей.

По словам Дмитрия Павлова, хозяин животного в любой момент может дать команду на забой. Почти как в старину: барин в городе, крепостные на селе - продукты на столе. Все это на современном уровне. Для коммуникации используют интернет. По камерам можно наблюдать, чем скотник кормит животных и как за ними ухаживает.

Коровы и бык находятся в свободном выпасе - 60 гектаров в их распоряжении. В вольерах крытой телефермы, построенной из сэндвич-панелей, живут свиньи и бараны.

Через интернет-приложение можно наблюдать за жизнью свиней, коров и кур, а также кормить их

Куры тоже живут в домиках из пенополиуретана - в тепле и защите от диких животных. В таком жилище могут соседствовать до десяти птиц.

- Таким образом, мы планируем создать мини-фермерские хозяйства, которые позволят быть уверенным в экологически чистой пище собственного производства, - заключил Дмитрий Павлов. - Многие наслышаны про дальневосточный гектар, но нужно осваивать и развивать и другие территории страны, в том числе Нижегородскую область.

По словам организаторов проекта, они намерены построить здесь что-то среднее между коттеджным городком и фермерскими подворьями.

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