"Я бывала в Саранске и честно вам скажу, что не ожидала увидеть такую замечательную картину", - заявила она журналистам после проезда по городу, посещения спортивных объектов, технопарка и завода по производству оптоволокна. "Это потрясающий город. Это замечательный стадион, это новые жилые кварталы, это дороги, это набережные, это новая инфраструктура. За такое короткое время Саранск преобразился", - отметила глава Совфеда.
"Много было скептиков, которые говорили: "Ну зачем нам чемпионат мира по футболу". Так могут говорить только недалекие люди: чемпионат мира - это мощный рывок в развитии, все одиннадцать субъектов, принимающих чемпионат мира по футболу, получили новое дыхание", - добавила она.
Уже с первых минут пребывания в Саранске понятно, что там сделали все и даже немного больше, чтобы на самом высоком уровне организовать игры мирового первенства. Как заметил глава республики Владимир Волков, теперь надо "работать и в обычной жизни так, как мы готовились к чемпионату мира".
В городе построен новый аэропорт, первые рейсы он принял в феврале. Особая гордость руководства республики - "Мордовия Арена", современный, но вместе с тем уютный стадион на 44 тысячи мест, построенный к ЧМ-2018. В субботу его "обновили" сборные Перу и Дании, на трибунах собрались более 40 тысяч зрителей.
По поводу востребованности наследия чемпионата, заверил глава республики, волноваться не стоит: "Мы продолжим целенаправленно поддерживать детско-юношеский футбол, выделять на его развитие средства. Сейчас наш футбольный интернат рассчитан на 34 места, но мы обязательно его расширим: вскоре там смогут проживать 90 юных футболистов. За счет этого у талантливых ребят из районов республики появится больше возможностей проявить себя". Валентина Матвиенко уверена, что эти усилия дадут свои плоды. "Саранск пошел по правильному пути - создаются детские футбольные школы, детские академии. У нас через пять - десять лет будет такая национальная сборная по футболу, что мы любую команду обыграем, - сказала она. - Огромную работу сделала страна, все огромные молодцы".