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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Арена" ждет новых побед

Валентина Матвиенко высоко оценила подготовку Саранска к ЧМ-2018
Текст: Галина Мисливская (Саранск)
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Накануне первого матча чемпионата мира по футболу, который принимал Саранск, столицу Мордовии посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко. Увиденное, по ее словам, превзошло все ожидания.

"Я бывала в Саранске и честно вам скажу, что не ожидала увидеть такую замечательную картину", - заявила она журналистам после проезда по городу, посещения спортивных объектов, технопарка и завода по производству оптоволокна. "Это потрясающий город. Это замечательный стадион, это новые жилые кварталы, это дороги, это набережные, это новая инфраструктура. За такое короткое время Саранск преобразился", - отметила глава Совфеда.

"Много было скептиков, которые говорили: "Ну зачем нам чемпионат мира по футболу". Так могут говорить только недалекие люди: чемпионат мира - это мощный рывок в развитии, все одиннадцать субъектов, принимающих чемпионат мира по футболу, получили новое дыхание", - добавила она.

Уже с первых минут пребывания в Саранске понятно, что там сделали все и даже немного больше, чтобы на самом высоком уровне организовать игры мирового первенства. Как заметил глава республики Владимир Волков, теперь надо "работать и в обычной жизни так, как мы готовились к чемпионату мира".

Фото: Николай Гагарин/РГ
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В городе построен новый аэропорт, первые рейсы он принял в феврале. Особая гордость руководства республики - "Мордовия Арена", современный, но вместе с тем уютный стадион на 44 тысячи мест, построенный к ЧМ-2018. В субботу его "обновили" сборные Перу и Дании, на трибунах собрались более 40 тысяч зрителей.

По поводу востребованности наследия чемпионата, заверил глава республики, волноваться не стоит: "Мы продолжим целенаправленно поддерживать детско-юношеский футбол, выделять на его развитие средства. Сейчас наш футбольный интернат рассчитан на 34 места, но мы обязательно его расширим: вскоре там смогут проживать 90 юных футболистов. За счет этого у талантливых ребят из районов республики появится больше возможностей проявить себя". Валентина Матвиенко уверена, что эти усилия дадут свои плоды. "Саранск пошел по правильному пути - создаются детские футбольные школы, детские академии. У нас через пять - десять лет будет такая национальная сборная по футболу, что мы любую команду обыграем, - сказала она. - Огромную работу сделала страна, все огромные молодцы".

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