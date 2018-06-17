В Алтайском крае возбудили дело о крушении Як-52

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения Як-52 в Алтайском крае вблизи поселка Новый Первомайского района. В аварии погибли два человека.

Следственная группа провела осмотр места крушения самолета. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, крушение легкомоторного самолета произошло накануне. По информации МЧС, самолет упал и загорелся на взлетно-посадочной полосе, в 500 метрах от вертолетной площадки "Гелион".

Воздушным судном управлял Сергей Кузнецов (руководитель пилотажной группы "Открытое небо"). Вместе с ним на борту самолета находился пилот группы "Открытое небо" Денис Колбин. В августе прошлого года группа выступала на авиашоу в новосибирском Мочище.

"В прошлом году мы смотрели на то, что они вытворяли в небе в Мочище - дыхание задерживали. Благодаря таким людям у других вырастают крылья. Светлая память", - написала в соцсети новосибирский журналист Оксана Тарасенко.