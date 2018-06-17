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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фемида против

В Иркутске решено не сносить памятник Колчаку
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
В Иркутске суд отклонил коллективный иск о сносе памятника Александру Колчаку. Это уже вторая попытка противников мемориала добиться его демонтажа и вновь неудачная.

Иск подали 26 человек, которые просили признать решение властей Иркутска об установке памятника от 2004 года незаконным и оспаривали бездействие чиновников, которые не устранили нарушение, разрешив увековечить память нереабилитированного военного преступника, коим, по мнению истцов, является Колчак. В заявлении также содержалось требование к правительству Иркутской области убрать мемориальную доску в здании вокзала и надпись на фронтоне здания краеведческого музея. Помимо городских и областных властей в суде в качестве заинтересованной стороны участвовал иркутский общественный фонд "Патриот", который в свое время инициировал установку памятника.

Суд отказал в удовлетворении иска. Мотивировочную часть решения представят позже, но можно предполагать, что судья прислушался к аргументам ответчиков, упиравших на истечение срока исковой давности.

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