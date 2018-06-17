Сюрприз встретил Мохамеда Салаха в отеле, в котором живет команда. Напомним, что сборная Египта во время чемпионата мира остановилась в Грозном.

Кстати, в воскресенье Салах, получивший травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", вышел на заключительную тренировку команды перед вылетом в Санкт-Петербург. "Фараоны" отправятся на матч второго тура группового турнира чемпионата мира с командой России. Игра состоится 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Без Салаха Египет уступил Уругваю (0:1). Но раз нападающий уже тренируется в общей группе, то, похоже, медицинский штаб дал добро, и Мохамед выйдет в стартовом составе на игру с Россией.

- Если бы Мо был на поле, результат мог бы быть иным, но мы не знаем наверняка, - сказал накануне представитель Египетской футбольной ассоциации. - Мы хотели избежать любого риска в этом матче, но к следующей игре он, вероятно, будет в полном порядке.