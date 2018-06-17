В КЧР сошедший сель заблокировал курорты Домбай и Теберда

В Карачаево-Черкесии участок автодороги Черкесск - Домбай в районе аулов Нижняя и Верхняя Теберда временно перекрыт из-за селевого потока, сошедшего в результате сильного ливня. МЧС обратилось к туристам с просьбой воздержаться от поездок на курорты Домбай и Теберда.

"Перекрыто 100 метров дорожного полотна автодороги Черкесск - Домбай. В результате схода селя отрезанными остались населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

На месте схода селя, на 77-м километре федеральной автодороги Черкесск - Домбай, ведутся работы по расчистке дорожного полотна от селевой массы. К ликвидации последствий природного катаклизма привлечено 28 человек и десять единиц техники.

Сход селя также произошел на автодороге Карачаевск - Учкулан. Автомобильное движение на данном участке дороги перекрыто. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, что ранее в Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.