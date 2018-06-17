В КЧР восстановлено движение на дорогах после схода селей

В Карачаево-Черкесии спасатели и работники дорожных служб восстановили движение на дорогах после схода селей. На трассах в круглосуточном режиме продолжают нести дежурство аварийные и ремонтные службы.

Движение на участке 77-й километр федеральной автодороги Чересск - Домбай полностью восстановлено. Возникновения заторов не допущено. Проезд обеспечен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Восстановлено также движение на муниципальной автодороге Карачаевск - Учкулан в Карачаевском районе. Только с проезжей части трассы, по предварительным данным, убрали более 10 тысяч кубометров селевых масс. Работа по расчистке обочин еще продолжается.

Всего в Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. Жертв нет.