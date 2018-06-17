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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Между двух кодексов

КС РФ разъяснил, как теперь рассматривать дела о побоях
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск №7593 (130)
Конституционный суд РФ обязал суды привлекать к ответственности граждан, виновных в нанесении побоев, несмотря на то, что данное деяние декриминализировано. Статье 6.1.1 КоАП РФ, таким образом, по сути придана обратная сила.

Вопрос соответствия положений Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" перед Конституционным судом поставили сразу три гражданина РФ - Андрей Заляутдинов из Москвы, Нияз Исмагилов из Казани и Ольга Чередняк. Все они в свое время подвергались побоям, но виновные смогли избежать ответственности. В каждом из трех случаев суды отказали в рассмотрении исков: на момент происшествия действовала статья УК РФ, однако на момент рассмотрения судом побои перешли из категории уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. И, руководствуясь принципом "закон обратной силы не имеет", суды общей юрисдикции не посчитали себя вправе привлечь виновных ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Фото: depositphotos.com
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Изучив обстоятельства всех трех заявлений, КС объединил их и принял решение без проведения публичных слушаний, обосновав его собственными ранее обнародованными решениями. Суд, в частности, напомнил, что, "осуществляя правовое регулирование условий и сроков привлечения к административной и уголовной ответственности, федеральный законодатель должен исходить из того, что юридическая ответственность может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями". При этом "закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением".

- Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон, - также напомнил КС РФ.

Последним фактом и надлежало руководствоваться судам общей юрисдикции в делах заявителей. Согласно решению КС РФ, изменения в УК и КоАП РФ "позволяют привлекать к административной ответственности лиц, в действиях которых будет установлен состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, если событие соответствующего правонарушения имело место до вступления данной статьи в силу". По мнению суда, в данном случае имеет место "не исключение, а смягчение публично-правовой ответственности". Поэтому в силу требований неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение виновные должны быть наказаны.

Ответственность за совершенное правонарушение неотвратима, значит, виновные должны быть наказаны

- Не исключается правомочие федерального законодателя в случае отмены уголовной ответственности за деяние, ранее признававшееся преступлением, при одновременном введении административной ответственности за то же деяние включать в соответствующий федеральный закон переходные положения, регулирующие вопрос о применении законоположений, вносящих такие изменения", - также сказано в решении КС.

Дела Андрея Заляутдинова, Нияза Исмагилова и Ольги Чередняк подлежат пересмотру.

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