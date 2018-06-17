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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл отслужил литургию на Кремлевской площади Вологды

Текст: Елена Яковлева
Фото: Елена Яковлева/ РГ Фото: Елена Яковлева/ РГ
Фото: Елена Яковлева/ РГ

В день святых Вологодской земли патриарх Кирилл отслужил в Вологде литургию под открытым небом.

Мы переживаем сейчас время надежды, сказал патриарх Кирилл, расцветают наши города, укрепляются добрые обстоятельства жизни людей, происходит духовное возрождение народа. "А именно духовная сила определяет силу нации и ее благополучие".

Но "время надежды" наступает не сразу. Ссылаясь на слова апостола Павла, патриарх Кирилл отметил "замечательную последовательность": скорбь порождает терпение, терпение - опытность, а опытность - надежду.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Не у всякого человека они именно так сменяют друг друга, но все-таки эта последовательность важна. А еще более важно, что даже скорбь несет в себе положительное содержание - тем, что рождает терпение. Если мы не становимся терпеливыми, скорбные обстоятельства могут нас раздавить, уничтожить. Поэтому, кода нас посещает скорбь, мы должны вооружаться терпением.

Через скорби и терпение проходят не только люди, но и города, и общества, и народ. Народ, прошедший через скорби и обретший терпение и опытность, имеет право на результат - надежду.

Тема испытаний перешла с городской площади в тихий зал музея, куда на встречу с патриархом пришли вчерашние дети-сироты с приемными родителями. Дима Быстров с приемной мамой Анной Рудаковой спокойно и счастливо рассказывают историю своей семьи с двумя родными и четырьмя приемными детьми. Патриарх сказал, обращаясь к детям, что они люди, к которым испытания пришли в детском возрасте. У человека должна быть семья, и по воле Божией и доброте верующих людей семья к ним вернулась.

Счастливые дети спросили у патриарха, понравились ли ему фрески Дионисия - то, чем гордятся все живущие в Вологодской области. Патриарх Кирилл поделился с ними чувствами, рожденными великим шедевром, напомнив, что Дионисий был монахом.

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