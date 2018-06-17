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17.06.2018 18:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге появится "Ночь храмов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге по аналогии с "Ночью музеев" может появиться "Ночь храмов".

Возможность проведения акции обсуждалась в рамках встречи лидеров конфессий с вице-губернатором Северной столицы Александром Говоруновым.

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Сейчас в "Ночи музеев" ежегодно участвуют Федоровский собор, Петрекирхе и Большая хоральная синагога. На встрече обсуждалась возможность выделить экскурсии по религиозным объектам в отдельный проект, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Помимо посещения культовых зданий в "Ночь храмов" также предлагается организовывать встречи с духовенством и религиозными лидерами.

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