В Петербурге появится "Ночь храмов"

В Петербурге по аналогии с "Ночью музеев" может появиться "Ночь храмов".

Возможность проведения акции обсуждалась в рамках встречи лидеров конфессий с вице-губернатором Северной столицы Александром Говоруновым.

Сейчас в "Ночи музеев" ежегодно участвуют Федоровский собор, Петрекирхе и Большая хоральная синагога. На встрече обсуждалась возможность выделить экскурсии по религиозным объектам в отдельный проект, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Помимо посещения культовых зданий в "Ночь храмов" также предлагается организовывать встречи с духовенством и религиозными лидерами.