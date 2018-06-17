В Сети появились снимки запуска спутника "Глонасс-М"

Впечатляющие снимки запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", стали появляться в соцсетях.

Особенно пользователей поразили "странные знаки" в небе, напоминающие то медузу, то другое существо.

Причем некоторые не сразу поняли, что происходит, и вовсе приняли ракету за "загадочное нечто".

Однако все сошлись во мнении - зрелище впечатляет необычайно.