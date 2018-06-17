В Сети появились снимки запуска спутника "Глонасс-М"

Впечатляющие снимки запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", стали появляться в соцсетях.
Особенно пользователей поразили "странные знаки" в небе, напоминающие то медузу, то другое существо.
Причем некоторые не сразу поняли, что происходит, и вовсе приняли ракету за "загадочное нечто".
Однако все сошлись во мнении - зрелище впечатляет необычайно.
Вот такое чудо наблюдали этой ночью над Волгой! Оказывается:с пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». ♪ ♪ ♪ #яфотограф #безфильтров #ракета #розаветров #явление #свечение #запуск #союз #ульяновск #глонасс