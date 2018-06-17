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Проект: В регионах

Астраханская вода на контроле губернатора

Текст: Елена Мелихова
По поручению губернатора Астраханской области Александра Жилкина проведено совещание по стабилизации ситуации на "Астраханском Водоканале", который оказался в предбанкротном состоянии. А ведь это главный поставщик питьевой воды для нужд жителей областного центра.
Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости

В астраханских СМИ прозвучала информация, что МУП "Астраханский Водоканал" может быть признан банкротом по иску одного из кредиторов, который предоставил астраханскому МУПу услуги на 1,45 миллиона рублей, но так и не получило оплаты. Из-за этого ООО "Артель" подало иск в арбитражный суд с требованием признать "Астрводоканал" банкротом.

Намерения обратиться с подобным иском высказало также руководство инвесткомпании "Евролюкс", которой астраханский "Водоканал" задолжал три миллиона рублей…

Фото: Официальный сайт губернатора Астраханской области
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Однако, как выяснилось, данные сведения уже устарели. И.о. директора "Водоканала" Ринат Мамин отчитался: на данный момент ситуация урегулирована и заявление отозвано в связи с полным погашением задолженности. Таким образом, опасность признания организации банкротом пока сведена на нет. Тем не менее, ситуация может измениться в любой момент. Ведь общая кредиторская задолженность предприятия - порядка 540 млн рублей.

В то же время, и само предприятие имеет множество должников. Дебиторская задолженность МУП "Астрводоканал" составляет 638 миллиона рублей. Львиная доля этой суммы - 456,5 млн рублей - это долг населения. А выбить такие долги очень непросто. Порой помочь не могут даже судебные приставы, из-за того, что у должника зачастую слишком скудное имущество. А тем временем, водоснабжающая организация наращивает собственные долги, работая в убыток.

Чтобы справиться с ситуацией, руководство "Астрводоканала" обратилось в Федеральную антимонопольную службу с заявлением об увеличении тарифа. Однако ФАС с позицией коммунальщиков не согласилась. Тариф за холодную воду для астраханских потребителей останется на нынешней ставке немногим более 20 рублей за кубометр.

В ходе оперативного совещания министр финансов области Виталий Шведов заявил, что для решения проблемы город может получить бюджетный кредит в размере 50 млн рублей. А еще дополнительные средства "Астрводоканал" может выручить от продажи непрофильных активов.

Налоговая служба также готова обсуждать варианты, которые позволят разблокировать счета МУП. И наконец, недостающие средства можно взять в виде коммерческого кредита. Так что выход есть.

Губернатор Александр Жилкин потребовал от руководства города и МУП "Астрводоканал" в недельный срок подготовить план по нормализации финансовой ситуации на предприятии.

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