На курорте 11 мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков "ГАЗель NEXT" остановились у главной входной группы Олимпийского парка. Ведь именно отсюда начинается пеший путь болельщиков, приехавших на матчи, на местном стадионе "Фишт".

В итоге получился целый караван авто, где есть оборудование для приготовления еды, а также санитарные зоны и комнаты для персонала. Снаружи же на каждом фургончике красуется своя надпись: "Москва", "Санкт-Петербург", "Нижний Новгород", "Самара", "Саранск", "Екатеринбург", "Калининград", "Казань", "Волгоград", "Сочи" и "Ростов-на-Дону".

- Чемпионат мира по футболу - это шанс рассказать иностранным гостям о нас, о нашей кухне... А главное, будет возможность развенчать известный миф о том, что в России едят только блины и борщ, - уверена координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. - Изначально предполагалось, что выберем по одному блюду в каждом футбольном городе, но это оказалось очень сложной задачей. В итоге на каждой остановке к колонне будет примыкать еще несколько машин с кухней того региона, где мы будем. Как сейчас, к примеру, Краснодарский край представляет не только Сочи, но еще и Новороссийск, Анапа.

Чего тут только нет. Мобильные пирожковая и калачная, рестораны черноморской кухни и кухни балтийского побережья, устричный бар, гости смогли попробовать даже бурятские бузы и мордовские пачаты. Любопытно, что каждое из предложенных вкусностей создано из продуктов того региона, которое оно представляет.

К примеру, знакомство с Сочи началось с дегустации как минимум пяти позиций местного стритфуда. Удивляли черноморскими мидиями, которые жарили во фритюре. По соседству выстроилась целая очередь из желающих отведать местных устриц. Подача моллюсков проста: в небольшой коробке лимон, баночка с соусом и ломтик хлеба, саму же раковинку раскрывает специалист и кладет на подушку изо льда. Не обошлось и без жареной барабули - маленькой хрустящей рыбки. Тут же можно было отведать и мини-чебуреки с мясом и таким популярным на курорте адыгейским сыром. Ну и куда же без кубанских вареников с вишней!

- Многонациональный Сочи многие ассоциировали раньше только с шашлыком, но у нас есть что предложить любителям кулинарных изысков. Ведь все из представленных здесь народов привнесли свою особенность. Конечно, показать все не удастся, но мы выбрали самое вкусное из того, что можно есть на улице, - рассказала "РГ" представитель Ассоциации рестораторов курорта Анна Нетягина.

Данные опросов, проводимых во время праздника, лягут в основу новой интерактивной карты гастротуризма. Фото: Ольга Максимова/ РГ

Наверняка запомнятся гостям олимпийской столицы и привезенные из Новороссийска паштет из улиток и маринованные улитки. Из Казани на курорт прибыла баранина, запеченная в лаваше с маринованным виноградом и луком. Пришлась по вкусу фанатам и мурманская треска.

По словам организаторов, мобильные гастрономические фестивали пройдут по городам ЧМ с 15 июня до 14 июля. При этом будет проведено специальное анкетирование, чтобы узнать, насколько понравились кулинарные изыски и приедут ли туристы в РФ именно ради них уже после спортивного праздника. Эти данные используют для создания единой интерактивной карты гастрономического туризма нашей страны.

Кстати

В городах, где будут проходить матчи ЧМ, гостям предлагают особое, разработанное по этому случаю меню. В Саранске рестораторы хотят удивить гостей национальными блюдами мордовской кухни: атрибутами "футбольного" меню станут напиток поза и пачи-бургеры. Поза напоминает русский квас, но сырьем для напитка служат сухарики из сахарной свеклы. Пачи-бургеры стали ответом местных кулинаров западному фаст-фуду: основа здесь - традиционные толстые мордовские блины пачат, между которыми укладывается начинка. Нижегородские рестораторы предлагают широкий выбор русских блюд с акцентом на рыбу: все-таки город находится на месте слияния Оки и Волги. Тут можно отведать запеченного судака, котлеты из щуки, осетрину. В Екатеринбурге фанаты из Египта уже успели оценить местную шаурму и уральское национальное блюдо - посикунчики (жареный горячий мини-пирожок). Вообще, павильон с посикунчиками у фан-зоны пользуется особым успехом у всех гостей. В центральной части города, где множество кафе и ресторанов национальной кухни, гости ЧМ чаще всего пробуют борщ и пельмени. Выбор последних широк: от пельменей с медвежатиной до блюда "нефть и газ" - пельменей с семгой и укропным соусом.

Подготовили Валентина Зотикова, Саранск, Илья Сергеев, Нижний Новгород , Светлана Добрынина, Екатеринбург.