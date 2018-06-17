Командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Федор Костенко погиб страшным маем 1942 года во время Харьковской операции. Теперь это официально подтверждено, и военный комиссариат Ростовской области презентовал итоги целого расследования, которое длилось два года.

- Впервые после войны удалось вернуть имя военачальнику такого высокого ранга, - сказал военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин. - До сего момента точно не были известны обстоятельства гибели Федора Яковлевича Костенко. Он считался пропавшим без вести; он не значился ни среди военнопленных, ни среди погибших.

Началось все с того, что весной 2016 года в Харьковской области между украинскими селами Гусаровка и Лозовенька поисковики нашли небольшое неприметное захоронение: металлоискатель среагировал на солдатскую фляжку. На глубине с высоту спичечного коробка оказались останки двух бойцов, высокого и в возрасте и пониже ростом, молодого. Добротные сапоги указывали на принадлежность к офицерскому составу. Знаки отличия на погонах исчезли, но на лоскуте ткани угадывались генеральские лампасы. Нашли и остаток документа, может, партбилета. Только успела в глазах мелькнуть фамилия: "Костенко", как истлевшая бумага тут же превратилась в прах.

Поисковики, в отличие от политиков, дружная каста. Их объединяет большое благородное дело восстановления имен погибших в кровавой бойне. Так что несмотря на многие препоны, украинские и российские участники поисковых экспедиций могут общаться между собой. Так информация из Харькова дошла до Ростовской области - ведь генерал-лейтенант Костенко уроженец донского села Большая Мартыновка. Здесь не удалось найти живых свидетелей, которые бы помнили семью Костенко, из архивов стало известно, что была у него жена Василиса и четверо детей, сыновья Петр, Будимир и дочки Ульяна и Рада, имена которых складывались в слова: "будет Мир, Радость и Любовь". В селе есть музей генерала, его именем названа улица. Федор Яковлевич Костенко из редких людей, всю жизнь защищавших свою родину. Великий Георгий Жуков, приезжавший в Манычский кавалерийский полк, вспоминал о нем как одном из первых конармейцев, добросовестном командире и большом энтузиасте кавалерийского дела. С 1915 года он служит в русской армии, участник Гражданской войны, был пленен, после чего чуть не расстрелян в Новочеркасской тюрьме. Затем учится на кавалерийских курсах комсостава, растет по служебной лестнице от помощника командира эскадрона 1-й Конной армии до командующего 26-й армией, а потом замкомандующего Юго-Западным фронтом. Отличившись во время Елецкой наступательной операции, когда были разгромлены несколько фашистских дивизий и освобождены более 400 населенных пунктов, в декабре 1941 года становится командующим фронтом. С апреля 1942-го - вновь зам. Во время трагически закончившейся Харьковской операции пропал без вести 26 мая 1942 года.

Но чей прах покоился рядом с Федором Костенко?

По первоначальной версии, предложенной, между прочим, Жуковым, который тогда еще не был маршалом, плечом к плечу с генерал-лейтенантом воевал его сын Петр, 35-летний капитан. Эксперты установили, что молодой офицер был тяжело ранен в ногу, раздроблена кость, в ране были кусочки истлевшего бинта, и уже началась гангрена. Федор Костенко очень любил сына, он не мог допустить, чтобы он попал в плен. Так родилось предположение, что оба офицера покончили жизнь самоубийством.

Иного пути у них не было. Петля окружения туго затянулась.

- То бесславное поражение нашей армии произошло из-за просчетов слишком самонадеянного командования, - рассказывает Анатолий Трушин. - Операцией руководили маршал Тимошенко, член Военного совета Хрущев и начштаба Баграмян. Увлекшись наступательной частью, командиры не стали дожидаться, пока подтянутся остальные части, вырвались вперед, и противнику удалось взять армию в кольцо. Почти триста тысяч солдат и офицеров погибли, пропали без вести, более ста тысяч были взяты в плен. Колонны смертельно уставших, обессиленных людей шли мимо украинских сел сутками.

Однако спустя время поисковая команда обнаружила новый факт. Сын генерал-лейтенанта Петр Костенко в звании старшего сержанта был сбит в бою под Сталинградом и погиб 27 сентября 1942 года в Волгоградской области, где найдена его могила.

- Чем дальше мы занимались судьбой командующего, тем глубже проникали в историю, - говорит начальник отделения военного комиссариата Николай Пономаренко. - Это напомнило мне повесть Каверина "Два капитана". У командующего был адъютант, капитан Василий Иванович Петрович. Возможно, созвучие его фамилии и имени сына привело к первой ошибочной версии.

В центральной судебно-медицинской лаборатории исследовали останки, специалистам управления Минобороны по увековечению памяти погибших удалось найти единственного потомка погибшего генерала, его внучку Тамару Костенко. Она живет в Венгрии, работает в посольстве.

- Когда мне позвонили и сказали, что найдены останки деда - меня словно током ударило, - вспоминает она. - Ведь всего эти годы, 76 лет после войны, я искала его следы, куда только не обращалась.

Конечно, она тут же приехала в Россию, 6 июня прошлого года в Ростове сдала тест на ДНК, который дал положительный результат родства с военачальником. В июле 2017 года благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека удалось добиться передачи останков Федова Костенко из Украины в нашу страну, в сентябре эта процедура была завершена, затем были проведены ряд экспертиз и наконец 29 декабря 2017 года пришло заключение молекулярно-биологического исследования останков. Теперь официально можно утверждать, что без вести пропавший военачальник нашелся, и что погиб он героической смертью на поле боя вместе с тысячами своих солдат. В понедельник в ростовском Доме офицеров генералу отдадут последние воинские почести, после чего его тело перевезут на военно-транспортном самолете в Москву, а 20 июня похоронят на Военно-мемориальном кладбище.