Роналдо прилетел в Ростов поддержать Бразилию в матче со Швейцарией
Двукратный чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Роналдо прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать сборную Бразилии в матче с командой Швейцарии.
"До начала игры всегда приятно послушать тех, кто хорошо знаком с Кубком Мира! Роналдо успокоил игроков и сказал: "Я тоже болею за вас!", - написано на официальной странице бразильской сборной в Instagram.
Напомним, что матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на стадионе "Ростов Арена".
Встреча состоится 17 июня в 21:00. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.
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