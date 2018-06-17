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17.06.2018 15:40
Рубрика: Спорт

Роналдо прилетел в Ростов поддержать Бразилию в матче со Швейцарией

Текст: Николай Грищенко

Двукратный чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Роналдо прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать сборную Бразилии в матче с командой Швейцарии.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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"До начала игры всегда приятно послушать тех, кто хорошо знаком с Кубком Мира! Роналдо успокоил игроков и сказал: "Я тоже болею за вас!", - написано на официальной странице бразильской сборной в Instagram.

Напомним, что матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на стадионе "Ростов Арена".

Встреча состоится 17 июня в 21:00. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.

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