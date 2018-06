Роналдо прилетел в Ростов поддержать Бразилию в матче со Швейцарией

Antes da estreia, sempre bom ouvir quem conhece (e muito) de Copa do Mundo! Ronaldo deixou mensagem de tranquilidade para os jogadores e disse: "Estou torcendo demais por vocês!" #GigantesPorNatureza #Copa2018 Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) on Jun 16, 2018 at 2:15pm PDT