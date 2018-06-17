Прежнее достижение было установлено на товарищеском матче Россия - Бельгия в марте 2017 года (39 тысяч зрителей). А за церемониями открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 с трибун "Фишта" наблюдали около 40 тысяч человек.

Был в этот вечер и герой на поле. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду еще до старта чемпионата мира не скрывал, что турнир в России для него - отличная возможность еще раз доказать всем, что он является лучшим футболистом планеты и главным претендентом на "Золотой мяч".

И уже в первом матче против испанцев Криштиану продемонстрировал, что слова у него не расходятся с делом. Роналду помог своей команде добиться боевой ничьей - 3:3, сотворив хет-трик, который стал для него 51-м в профессиональной карьере на клубном и международном уровнях. К слову, Роналду всего лишь третий португалец, сделавший хет-трик в матче чемпионата мира. Первым был Эйсебио (1966), вторым - Паулета (2002). Кроме того, игрок довел свой бомбардирский счет в сборной до 84 голов и делит с венгром Пушкашем европейский рекорд по голам за сборную.

После матча, в котором Криштиану был признан лучшим игроком, он отметился сообщением в "Твиттере", сравнив команду с семьей: "Вперед, семья!"

А затем в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от первого матча на ЧМ-2018:

- Я безумно рад и счастлив! Для меня это еще одна взятая высота. Мы играли против команды, которую считают фаворитом первенства мира. И что? Если они на бумаге уже считаются чемпионами мира, то мы как минимум не хуже. Да, конечно, немного обидно, что, ведя в счете, мы не смогли удержать победу, а в концовке едва не проиграли. Но это спорт, и результат я считаю вполне справедливым. Мы все настроены на то, чтобы выйти из группы в серию плей-офф.

Вы считаете, что команде это по силам?

Криштиану Роналду: А вы не сомневайтесь. Португалия способна решить эту задачу. Пусть мы не те, на кого делают ставки, и Иран, и Марокко - заслужили право играть на ЧМ, но дальше из группы должны идти мы. Наша цель - четыре очка после двух матчей. Это нам вполне по плечу.

Выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира - это одно и то же?

Криштиану Роналду: Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, смогу вам ответить 15 июля.

Вы определились со своим будущим после чемпионата мира?

Криштиану Роналду: Если вы о продлении моего контракта с "Реалом", то мы сейчас ведем довольно сложные переговоры.

И каковы шансы, что вы останетесь в "королевском клубе"?

Криштиану Роналду: Они довольно высоки, и в то же время никаких гарантий я дать не могу. Не буду загадывать и оставлю техническую работу моим агентам. Мы постоянно на связи, и как только решение появится, сообщим об этом.

Как вам Россия?

Криштиану Роналду: Все очень здорово. Гостеприимные люди, отличные условия и стадионы. Мы думаем только о футболе, значит, организаторы все сделали как надо. Мне здесь нравится.