Десант испанских фанатов представляет собой разноликую массу: здесь и убеленные сединами люди в почтенном возрасте, и страстно болеющие за своих любимцев женщины. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

- Конечно, мы все болеем за сборную России, но и поляки с бразильцами для нас теперь "свои" - живут в Сочи, я смог попасть на открытые тренировки, и вот смотрите - они расписались специально для меня! - Алик светится от восторга.

- А что насчет футбола? Получится сходить на матч?

- Нет, работы много. Для нас это "золотое время". Сезон. А еще никогда так много иностранцев не приезжало в Адлер. Даже во время Олимпиады. Заказов очень много, у нас сезонная работа и семью кормить нужно. Но вот сыну повезло больше. Он занимается в футбольной школе, и его выбрали для того, чтобы подавать мячи во время матча Бельгия - Панама.

Испания и Португалия в Сочи дободались до результативной ничьей, забив друг другу по три мяча. Фото: Михаил Синицын/ РГ

- Он счастлив?

- Последние две недели об этом только и говорим. Кажется, футболистов из этих стран я стал считать своими родственниками (смеется).

- Для Сочи после Олимпиады и Кубка конфедераций чемпионат мира очередное испытание...

- Мы доказали уже не раз, что крутые. Сочи - это бренд. Для нас это праздник, жаль только, что он пролетит очень быстро.

- А чисто футбольная мечта у тебя есть?

- Да! Получить автограф у Месси. Но доедет ли он до нас, не знаю...

Китайский размен

Футбол приходит в город, когда в нем появляются болельщики. Удивительно, но самый большой десант болельщиков высадился в эти дни в Сочи не из Бразилии, Испании и Португалии.

Самыми активными оказались болельщики из Бельгии и... Китая. Бельгийцы в основе своей люди весьма зажиточные и разместились в престижном сетевом отеле - лучшем на побережье. С удовольствием тратят деньги в ресторанах гостиничного комплекса и на улицах появляются редко.

В свою очередь, любители футбола из Поднебесной очень расстроились, что их команда не смогла попасть на ЧМ-2018, но при этом планы на лето менять не стали и активно стали бронировать квартиры на побережье еще с февраля месяца.

Китайцы очень симпатизируют сборной Бразилии и поэтому радуются уже тому, что живут с королями футбола по соседству. Правда, продавщицы супермаркетов признались мне, что очень озадачены одной странностью гостей с Востока. За продукты они предпочитают рассчитываться... мелочью. От 50 копеек до 10 рублей. Вместо кошелька китайские болельщики носят в магазин сумки с пакетиками монет. Причина такого странного поведения оказалась на поверхности. Оказывается, что в путеводителе, подготовленном для китайцев на родине, черным по белому было написано иметь при себе некую сумму мелких разменных денег. Сказано - сделано.

Счет идет на тонны

Путь к сердцу футбольного фаната лежит через бар. Если на пляжах вокруг стадиона "Фишт" туристов было не так много - июньское море недостаточно теплое для приезжих, то в многочисленных ресторанчиках свободных мест в дни чемпионата не найти.

Что едят фанаты? В 90 процентах случаев шашлык и пельмени. Для многих иностранцев жареное мясо на мангале оказалось кулинарным чудом. Лично был свидетелем сцены, как панамский болельщик старательно записывал рецепт "фирменного сочинского шашлыка": мясо, соль... перец!

Удивительно, но самый большой десант фанатов высадился в Сочи не из Бразилии или Испании, а из Бельгии и Китая

Что касается напитков, то здесь с огромным отрывом лидирует пиво. Для гостей было заготовлено три тысячи тонн пенного, и уже в скором времени запасы необходимо будет пополнять.

В тренде и местное мороженое. Его приготовили более 600 тонн. Самое популярное - ванильное.

Пейзажи как на родине

Знаете, что больше всего восхитило голкипера сборной Бразилии Алисона? Вид на море:

- Каждое утро на завтраке у меня складывается впечатление, что я дома - чудные виды пляжей, потрясающий город, очень гостеприимные люди.

Также вратарь признался, что ему очень нравится находиться в центре внимания болельщиков. "Никогда не думал, что мы можем быть так популярны за пределами Бразилии. Я был поражен количеством людей на нашей открытой тренировке. Они настолько эмоционально переживали за нас - постараемся ответить им хорошей игрой!"

Команда анфас

Не остались равнодушными к теплому приему и игроки сборной Польши. Игроков тронула работа девятиклассницы из Сочи Гликерии Селу-Элмаз, которая две недели терпеливо рисовала портреты игроков и тренеров "бяло-червоных".

Девушка призналась, что является поклонницей Роберта Левандовски и игрока столичного "Локомотива" Мацея Рыбуса.

600 тонн мороженого приготовили для посетителей сочинского стадиона "Фишт" на время ЧМ

За свое творчество школьница удостоилась комплимента от наставника поляков Адама Навалки: "Потрясающая работа от очень талантливого человека!"

Лед с чешуей

Футболисты сборных Испании и Португалии, которые первыми на чемпионате мира сыграли на стадионе "Фишт", остались довольны качеством газона и обустройством арены.

Местные Кулибины решили все вопросы благодаря искусственному ветру внутри чаши, который помогает сохранить покрытие в отличном состоянии. Благодаря современным системам обдува трава не преет и не "горит" во влажном субтропическом климате. Также гостей из Испании и Португалии впечатлили устройства, производящие ставший очень модным у спортивных врачей чешуйчатый лед. Специальный ледогенератор может выдавать "на-гора" 250 кг чистейшего продукта, который высыпается в специальную чашу, куда футболист опускает ноги в случае получения травмы.

Среди всех поклонников футбола из Европы именно португальцам пришлось преодолеть едва ли не самый длинный путь, чтобы добраться до Сочи, где их команда начинала турнир. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Статитика

Группа A

Египет - Уругвай - 0:1 (0:0). Первый тур. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 27 015 зрителей (вмещает 33 061), Судьи: Куйперс, Ван Рукел, Зейнстра (все - Голландия).

Египет: Аш-Шенави (вратарь); Фатхи, Абдельшафи, Али Габр, Хегази, Хамед (Морси, 50), Варда (Рамадан, 82), Эль-Нени, Саид, Трезеге, Мухсин (Кахраба, 63).

Уругвай: Муслера (вратарь); Варела, Касерес, Хименес, Годин, Бентанкур, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Де Арраскаэта (Родригес, 59), Кавани, Суарес.

Гол: Хименес (ассистент - Санчес), 89.

Предупреждения: Хегази, 90 + 6 - нет.

Удары (в створ ворот): 8 (3) - 14 (4). Фолы: 12 - 6. Угловые: 0 - 5.

Штрафные удары: 7 - 13. Процент владения мячом: 43% - 57%.

Лучший игрок матча: Мохамед Аш-Шенави (Египет).

Группа B

Марокко - Иран - 0:1 (0:0). Первый тур. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена". 62 548 зрителей (вмещает 64 468). Судьи: Чакыр, Дуран, Онгун (все - Турция).

Марокко: Эль-Кажуи (вратарь); Хакими, Бенатиа, Аль-Ахмади, Саисс, Зийех, Буссуфа, Беланда, Арит (Да Кошта, 82), Н. Амрабат (С. Амрабат, 76), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран: Бейранванд (вратарь); Резаэян, Чешми, Пурлиганджи, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 81), Шоджаи (Тареми, 68), Амири, Джаханбахш (Годдос, 64), Ансарифард, Азмун.

Гол: Бухаддуз, 90 + 5.

Предупреждения: Аль-Ахмади, 34 - Шоджаи, 10; Джаханбахш, 47; Ансарифард, 90 +2.

Удары (в створ ворот): 13 (3) - 8 (2). Фолы: 22 - 14. Угловые: 5 - 2.

Штрафные удары: 14 - 22. Процент владения мячом: 64% - 36%.

Лучший игрок матча: Амин Арит (Марокко).

Португалия - Испания - 3:3 (2:1). Первый тур. Сочи. Стадион "Фишт". 43 866 зрителей (вмещает 44 287). Судьи: Рокки, Ди Либераторе, Тонолини (все - Италия).

Португалия: Руй Патрисиу (вратарь); Седрик Соареш, Рафаэл Геррейру, Пепе, Жозе Фонте, Жоау Моутинью, Бернарду Силва (Рикарду Куарежма, 69), Вильям Карвалью, Гонсалу (Андре Силва, 80), Бруну Фернандеш (Жуан Мариу, 68), Криштиану Роналду.

Испания: Де Хеа (вратарь); Начо, Альба, Пике, Рамос, Коке, Сильва (Васкес, 86), Бускетс, Иско, Иньеста (Тьяго, 70), Коста (Аспас, 77).

Голы: Криштиану Роналду, 4 (с пенальти); 44 (ассистент - Гонсалу); 88 - Коста, 24; 55 (Бускетс); Начо, 58.

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 28 - Бускетс, 17.

Удары (в створ ворот): 8 (3) - 12 (5). Фолы: 12 - 10. Угловые: 4 - 5.

Штрафные удары: 12 - 13. Процент владения мячом: 39% - 61%.

Лучший игрок матча: Криштиану Роналду (Португалия).

Группа C

Франция - Австралия - 2:1 (0:0). Первый тур. Казань. Стадион "Казань Арена". 41 279 зрителей (вмещает 42 873). Судьи: Кунья, Таран, Эспиноса (все - Уругвай).

Франция: Льорис (вратарь); Павар, Л. Эрнандес, Варан, Умтити, Канте, Толиссо (Матюиди, 78), Погба, Мбаппе, Гризманн (Фекир, 70), Дембеле (Жиру, 70).

Австралия: Райан (вратарь); Рисдон, Бехич, Сейнсбери, Йединак, Миллиган, Муй, Рогич (Ирвин, 72), Леки, Наббут (Юрич, 64), Круз (Арзани, 84).

Голы: Гризманн, 58 (с пенальти); Погба (Жиру), 80 - Йединак, 62 (с пенальти).

Предупреждения: Толиссо, 76 - Леки, 13; Рисдон, 57; Бехич, 87.

Удары (в створ ворот): 12 (5) - 4 (1). Фолы: 16-19. Угловые: 5-1.

Штрафные удары: 18-15. Процент владения мячом: 51%-49%.

Лучший игрок матча: Антуан Гризманн (Франция).

Перу - Дания - 0:1 (0:0). Первый тур. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 40 502 зрителя (вмещает 41 685). Судьи: Папа Гассама (Гамбия), Бирумушаху (Бурунди), Этшиали (Алжир).

Перу: Гальесе (вратарь); Адвинкула, Трауко, Родригес, Рамос, Йотун, Тапиа (Акино, 87), Куэва, Флорес (Герреро, 62), Фарфан (Руидиас, 85), Каррильо.

Дания: К. Шмейхель (вратарь); Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Кьер, Кристенсен (Йергенсен, 81), Дилейни, Квист (Шоне, 36), Эриксен, Систо (Брейтуэйт, 67), Поульсен, Йоргенсен.

Гол: Поульсен (Эриксен), 59.

Нереализованный пенальти: Куэва (Перу), 45 + 1.

Предупреждения: Тапиа, 38 - Дилейни, 86; Поульсен, 90 + 3.

Удары (в створ ворот): 18 (6) - 10 (3). Фолы: 10-18. Угловые: 3-7.

Штрафные удары: 21-15. Процент владения мячом: 52%-48%.

Лучший игрок матча: Юссуф Поульсен (Дания).

Группа D

Аргентина - Исландия - 1:1 (1:1). Первый тур. Москва. Стадион "Спартак". 44 190 зрителей (вмещает 44 190). Судьи: Марчиняк, Сокольницки, Листкевич (все - Польша).

Аргентина: Кабальеро (вратарь); Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Сальвио, Билья (Банега, 54), Меса (Игуаин, 84), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.

Исландия: Халльдоурссон (вратарь); Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Гуннарссон (А. Скуласон, 76), Й. Гудмундссон (Гисласон, 63), Халльфредссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Финнбогасон (Сигурдарссон, 89).

Голы: Агуэро, 19 - Финнбогасон, 23.

Нереализованный пенальти: Месси (Аргентина), 64. Предупреждения: нет.

Удары (в створ ворот): 26 (7) - 9 (3). Фолы: 10-15. Угловые: 10-2.

Штрафные удары: 14-10. Процент владения мячом: 72%-28%.

Лучший игрок матча: Ханнес Халльдоурссон (Исландия).

Хорватия - Нигерия - 2:0 (1:0). Первый тур. Калининград. Стадион "Калининград". 31 136 зрителей (вмещает 33 973). Судьи: Рикки, Де Карвальо, Ван Гассе (все - Бразилия).

Хорватия: Субашич (вратарь); Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич, Ребич (Ковачич, 78), Манджукич (Пьяца, 86), Крамарич (Брозович, 60).

Нигерия: Узохо (вратарь); Идову, Шеху, Эконг, Балогун, Этебо, Мозес, Ндиди, Микел (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73).

Голы: Этебо, 32 (автогол); Модрич, 71 (с пенальти).

Предупреждения: Ракитич, 30; Брозович, 89 - Эконг, 70.

Удары (в створ ворот): 11 (2) - 14 (2). Фолы: 20-16. Угловые: 6-5.

Штрафные удары: 16-21. Процент владения мячом: 54%-46%.

Лучший игрок матча: Лука Модрич (Хорватия).

Где будем смотреть

18 июня, понедельник, Первый канал

20.40. Тунис - Англия. Группа "G". Первый тур. Прямая трансляция из Волгограда (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

08.35. Коста-Рика - Сербия. Группа "Е". Первый тур. Повтор трансляции от 17 июня (из Самары).

10.40. Германия - Мексика. Группа "F". Первый тур. Повтор трансляции от 17 июня (из Москвы со стадиона "Лужники").

12.40. "Тотальный футбол". Тематическая программа.

13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 (в ночь с 18 на 19 июня). "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

14.45. Швеция - Южная Корея. Группа "F". Первый тур. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (с 15-минутным превью).

17.45. Бельгия - Панама. Группа "G". Первый тур. Прямая трансляция из Сочи (15-минутным превью).

20.55. Бразилия - Швейцария. Группа "Е". Первый тур. Повтор трансляции от 17 июня (из Ростова-на-Дону).

23.45. "Чемпионат мира. Live!". Специальный репортаж.

Подготовил Илья Трисвятский