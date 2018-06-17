Исполнилось 40 лет с момента, как первый газ Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения поступил в магистральный трубопровод. А через несколько месяцев Уренгой даст стране седьмой триллион кубометров газа. Это рекорд: ни одно месторождение мира не производило такого объема.

Недра здесь похожи на слоеный пирог, причем верхняя прослойка "пирога" - газоносная сеноманская залежь - находится на глубине более километра, под 400-метровым слоем вечной мерзлоты. Сеноман на 98 процентов состоит из метана, остальное - механические примеси и вода.

Сегодня газовый гигант перешел в стадию падающей добычи, когда запасы стало извлекать сложнее, чем в первые годы - пластовое давление верхней залежи снижается, поэтому на промыслах строят дожимные компрессорные станции, которые обеспечивают необходимые для магистрали объем и давление газа. Сейчас их построено уже два десятка. "Мы находимся в этом состоянии уже несколько лет, и наша задача - сравнять темпы прироста газа и выработки месторождения, - отмечает исполняющий обязанности замгендиректора по производству предприятия "Газпром добыча Уренгой" Алексей Фролов. - Поэтому внедряем передовые технологии, продолжаем разведку и строим новые скважины".

Они ведут на следующие, более перспективные слои "пирога" - к валанжинской и ачимовской залежам. Здесь углеводороды относятся к категории ТРИЗов - трудноизвлекаемых запасов. Это уже не летучий газ, а высокопарафинистая нефть и газовый конденсат. Условия его добычи крайне тяжелые: давление под 600 атмосфер, температура - более ста градусов. Извлеченный конденсат пойдет на разделение и переработку: метан отправится в газопровод, этан превратится в полиэтилен, тяжелые фракции - в ракетное топливо, асфальт, разнообразные смолы, синтетический каучук, пластмассу.

На промыслах постоянно вводят технологические новации. Например, в 2017 году на Уренгойском месторождении испытали комплекс, позволяющий добывать газ вместе с пластовой водой, отделять его, а жидкость сразу же утилизировать в поглощающий горизонт. Это позволило избежать накапливания воды в газосборных коллекторах и упростить эксплуатацию оборудования.

Кстати, под ачимовскими горизонтами, на глубине около пяти километров лежат юрские залежи. Их разработка - в отдаленных планах ямальских газодобытчиков.