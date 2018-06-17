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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инновации спустили под землю

Взрывные работы при добыче полезных ископаемых стали безопаснее и экологичнее
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск №7593 (130)
Взрывное дело, без которого не обойтись при добыче нефти, газа и прочих полезных ископаемых, строительстве и других производственных процессах, сейчас переживает революцию, считают специалисты. Будущее горной промышленности за взрывчатыми веществами нового поколения и широким внедрением IT.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Горнодобывающие предприятия Урала переходят на передовые системы электронного инициирования взрывов, которые обеспечивают не только промышленную, но и экологическую безопасность - гарантируют минимальное воздействие на окружающую среду, а главное - позволяют работать в стесненных условиях. Такая система - это, по сути, сеть из связанных между собой электронных детонаторов, их состояние постоянно тестируется и каждому задается индивидуальное время замедления. Возможность программирования увеличивает управляемость взрыва и позволяет более эффективно использовать промышленные взрывчатые вещества (ПВВ). Раз меньше масса ВВ - уменьшаются сейсмические колебания и выброс пыли.

"Сегодня наступает эра электронных средств инициирования. Электронное взрывание - это прежде всего замена ручного труда на механический. Машина заменяет человека, улучшаются условия труда. И не только, - рассказывает Виктор Синицын, старший научный сотрудник института горного дела Уральского отделения РАН. - Компьютер моделирует взрыв, рассчитывает сейсмовоздействие взрывов на охраняемые объекты и на стены карьеров... В общем, сейчас прогресс взрывного дела направлен не столько на повышение эффективности взрывчатых веществ, сколько на минимизацию последствий от их применения".

Фото: Татьяна Андреева
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Наступило время взрывов "ювелирной точности", признают специалисты. Только так, например, ведется разработка уникального месторождения известняка в городской черте - обводненного и к тому же окруженного с трех сторон жилыми постройками и промышленными объектами. Прокладывать новые линии метро без ущерба для зданий над проходческими тоннелями возможно только с помощью "прецизионных" взрывов. Использование традиционных взрывных технологий при проходке тоннеля в центре Екатеринбурга несколько лет назад едва не привело к катастрофе: через все пять этажей жилого дома прошли сквозные трещины. Здание пришлось укреплять, разрабатывать новый проект взрывных работ. Тоннель прошли, снизив в полтора-два раза массу зарядов и удлинив импульс взрыва.

Затраты на буровзрывные работы составляют около трети общей стоимости единицы добываемого сырья

Именно такую точность и обеспечивает электроника. Качество взрывания прекрасное, единодушны специалисты, вот только "минус" системы - ее цена. Например, в Междуреченске "электронный" взрыв 50 тонн ПВВ обошелся в 438 тысяч рублей, а стоимость детонирующего шнура с пиротехническим реле для такого же взрыва составила бы 406 тысяч. Да, дешевле на восемь процентов, но "по старинке" никак не получилось бы осуществить взрыв так, чтобы не задеть подстанцию и железнодорожную станцию рядом с разрезом, и получить настолько хорошее качество дробления взорванной горной массы.

Фото: depositphotos.com
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"Перспективы использования электронных детонаторов отличные, за ними однозначно будущее взрывного дела, - считает Александр Русских, директор предприятия "Промтехвзрыв". - Вспомните, сотовые телефоны когда-то были доступны лишь узкому кругу потребителей, но сегодня заполонили весь мир, и сейчас никто не может представить себя без этого девайса. То же самое будет и с электронными детонаторами. Просто их путь будет дольше из-за эксклюзивности и сложности допуска средств инициирования на рынок. Для этого необходимы длительные испытания на нескольких предприятиях и совсем другой уровень подготовки взрывперсонала - как ИТР, так и рабочих, что связано с программированием и модуляцией взрыва".

Современные взрывы гарантируют минимальное воздействие на окружающую среду

"Для нас эта тема насущная и животрепещущая, - продолжает он. - К сожалению, наши производители не отличаются гибкостью: они не раз предлагали нам свою продукцию по очень высокой цене, дескать, инженерная мысль и сложность конструкторских разработок недешевы. Но я им всегда отвечал, что мы, потребители, не должны оплачивать их трудности. Мы просили их снизить цену, скажем, в качестве демонстрационного рекламного хода, - они ни в какую. Пока эта ниша свободна, как бы не заняли ее иностранные компании… Возможно, ситуацию может исправить государственное дотирование разработок или стимуляция потребителей этой отечественной продукции. На заводах России есть технологии и разработки, но, повторюсь, отечественные разработчики не активны в продажах".

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В целом затраты на буровзрывные работы составляют около трети общей стоимости единицы добываемой горной массы, причем основная статья расходов - взрывчатые вещества и материалы. Все крупные компании работают на собственной взрывчатке, например, завод в Качканаре выпускает 30 тысяч тонн в год, Асбестовский - около 15. Они же обеспечивают небольшие предприятия, в основном строительной отрасли, с объемами добычи в 200-300 тысяч тонн. Сейчас в целом по России, по данным Ростехнадзора, 85 процентов ПВВ производится на местах их использования.

"Предприятия приобретают импортные технологии, однако приспосабливают их к нашим условиям - переводят производство на отечественные компоненты. И переход этот проходит весьма успешно", - подчеркивает профессор Уральского горного университета Александр Ермолаев.

65 процентов промышленных взрывчатых веществ, применяемых сейчас в России, - это эмульсии

Он отмечает передовую и общемировую тенденцию - массовый отказ от тротилсодержащих ВВ в пользу эмульсий, взрывчатых веществ нового поколения - более качественных, экологичных и дешевых. По консистенции эмульсионная взрывчатка напоминает сметану, добавление нитрита натрия инициирует газификацию, пузырьки и являются инициатором взрыва. Если тонна тротила стоит 580-600 долларов, то эмульсионные ВВ - 280-380. К слову, первое производство эмульсионной взрывчатки на основе аммиачной селитры освоили на Урале, на Калиновском химзаводе почти четверть века назад.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По данным Ростехнадзора, сейчас 65 процентов ПВВ, применяемых в России, - это эмульсии. На Качканарском ГОКе и асбестовом карьере Свердловской области практически сто процентов обводненных руд разрабатываются с применением эмульсионных ВВ собственного приготовления. По данным Института горного дела УрО РАН, использование эмульсии позволило снизить затраты на взрывной передел на карьерах Урала в 2,5-3 раза (на Качканарских карьерах - в 3,6 раза), не говоря уже о соображениях экологической и промышленной безопасности.

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