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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Геолог умылся из фонтана

Западно-Эргинское месторождение выдало первую нефть
Текст: Елена Мационг (ХМАО)
Российская газета - Спецвыпуск №7593 (130)
На Западно-Эргинском месторождении Эргинского кластера "Роснефти" при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 тонн в сутки, сообщили в управлении информационной политики компании. Новость особенно впечатляет на фоне информации о растущих ценах на нефть на мировом рынке.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пусковой комплекс Эргинского кластера торжественно ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года. В церемонии принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Тогда главе правительства вручили символическую колбу с нефтью, а сейчас получена самая что ни на есть настоящая, эргинская.

Как отмечают специалисты предприятия, в ближайшие два года на месторождении планируется завершить геофизические и гидродинамические исследования, определить потенциал горизонтальных скважин. Полученные данные позволят уточнить строение нефтеносных структур.

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Несмотря на удаленность актива от коммуникаций на месторождении успешно возводятся объекты инфраструктуры — дожимная насосная станция (ДНС) и опорная база, которая позволит создать комфортные условия для вахтовиков. Разработка месторождения ведется с использованием инфраструктуры Кондинского промысла. Строящийся 50-километровый нефтепровод соединит ДНС Западно-Эргинского месторождения с Кондинским Центральным пунктом сбора нефти. Планируется, что добычу на месторождении в первый год эксплуатации будут обеспечивать 37 добывающих скважин. Открыто Западно-Эргинское нефтяное месторождение было в 1997 году.

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