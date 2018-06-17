Российский экспорт на Украину вырос почти на треть

Украина увеличила импорт товаров из России на 31 процент за первые четыре месяца года (до 2,56 миллиарда долларов), сообщает Госстат Украины. Украинский экспорт в Россию за тот же период снизился на 6,4 процента, до 1,19 миллиарда долларов.

Россия остается ключевым торговым партнером Украины и увеличивает свою долю в украинском импорте (15,2 процента), сохраняя роль крупнейшего рынка сбыта украинских товаров (7,7 процента экспорта Украины). Для Украины отрицательное сальдо взаимной торговли товарами за год выросло вдвое.

Товарооборот между Украиной и Россией сейчас в 3,5-4 раза меньше, чем до 2014 года.

Существенных успехов Украина добилась в торговле со странами Евросоюза: украинский экспорт вырос за январь-апрель на 26,6 процента, до 6,63 миллиарда долларов, тогда как импорт - на 12,8 процента, до 6,93 миллиарда долларов.