Через две недели мясные, рыбные и молочные продукты, не прошедшие электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), окажутся вне закона. Торговля, ее поставщики и производители обязаны до 1 июля подключиться к системе ЭВС "Меркурий".

В магазинах может сократиться ассортимент продуктов питания животного происхождения, опасаются в Ассоциации компаний розничной торговли.

Так чем нас встретят полки магазинов после 1 июля, когда вступит в силу закон об ЭВС, насколько готовы все звенья "продовольственной цепочки? Об этом "РГ" рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов. А также о том, почему необходимо уточнить не только породы, но и расы животных в едином классификаторе.

Голодными не останемся

Николай Анатольевич, как вы оцениваете готовность к переходу на электронную ветеринарную сертификацию? Говорят, чуть ли не треть крупных поставщиков не могут интегрироваться в систему "Меркурий"?

Николай Власов: Это не соответствует действительности. Часть ритейлеров, действительно, готовы. Но часть не готова, и, более того - даже не готовятся к этому. Особенно в мелкой рознице.

У нас есть статистика, которая показывает реальную степень готовности в субъектах РФ. Она разная. Если государственные органы правильно работают с этим процессом, то степень готовности оказывается высокой. Вот пример Ярославской области, которая ничем резко не отличается от других регионов. Просто руководство региона этим серьезно занимается. Так вот, там сейчас оформляется в месяц 1,5 сертификата на душу населения. А после полного перехода на ЭВС должно оформляться 5-6 сертификатов.

А есть регионы, где вообще никто подготовкой к введению ЭВС не занимается. Это практически все республики Северного Кавказа и Санкт-Петербург, который даже противодействует внедрению этой системы.

Есть сотни тысяч компаний, которые осуществляют ЭВС, и есть другие сотни тысяч, которые этого не делают. По разным причинам, но одна из них - невозможность после этого увернуться от надзорных органов, в том числе налоговых. То есть выпустить "из воздуха" тонну колбасы уже не получится.

К "часу Ч", то есть к 1 июля, и в ритейле, и в производстве и в других сферах какая-то часть окажется не готовой. В России всегда так - ждут "жареного петуха".

Какое наказание предусмотрено для нарушителей?

Николай Власов: Мы настаиваем на том, чтобы после 1 июля какое-то время штрафных санкций не было. Предлагаем ограничиться предупреждениями или, как мы это называем, предписаниями. При первом нарушении, за которым не просматривается злого умысла, нарушитель получит предостережение. А дальше все будет зависеть от ситуации. У него будет как минимум месяц на устранение нарушений и ликвидацию выявленного безобразия.

То есть вы допускаете, что ситуация даже после 1 июля может измениться далеко не полностью? Но полки-то в магазинах не опустеют?

Николай Власов: Абсолютно точно, что стопроцентного перехода к ЭВС не будет. И это будет даже не 90 процентов, а меньше. Вспомните историю с ЕГАИС в сфере производства и торговли алкогольной продукцией, к переходу на которую многие до последнего момента тоже не были готовы. И что? Кто-то разорился в итоге или сейчас водки в стране меньше стало?

Есть такая русская пословица - дуги враз не гнут. Вот и здесь так же. Кто-то, конечно, получит по голове, кто-то уйдет из бизнеса, если этот бизнес у него криминальный. А добросовестные производители и участники оборота продукции, наоборот, получат конкурентные преимущества. Так и должно быть.

Переноса не будет!

Но может быть, все-таки исключить из списка продукцию, которая требует обязательной ЭВС, например, мед переработанный, яйцо фасованное, рыбу потрошеную и фасованную и другие? Такие предложения были.

Николай Власов: Россельхознадзор убежден, что этого делать не нужно. Если мы хотим видеть на прилавках качественные и безопасные продукты, то поблажек не должно быть ни для кого. Кстати, мед и яйца всегда в списке фигурировали (и в старой системе тоже. - Прим ред.).

А если сроки снова передвинуть?

Николай Власов: Никаких переносов не предвидится, поскольку никакого позитивного эффекта от последней отсрочки введения ЭВС не было. Наоборот, как только было принято решение о переносе, эффект был скорее негативный.

Предлагающие разного рода корректировки и переносы товарищи боятся как черт ладана, что проверяющие органы увидят баланс поступающего сырья и выпускаемой продукции. Как только будет какое-то исключение, весь негатив пойдет в этом направлении.

Произвести "из воздуха" колбасу и продать ее уже не получится. Баланс сырья и товара будет под строгим контролем

А если нет интернета? У нас еще есть такие уголки, где он не работает?

Николай Власов: Если говорить о европейской части России, то интернета нет только там, где никто не озаботился тем, чтобы его иметь. Потому что вся часть страны вплоть до Восточной Сибири перекрыта минимум тремя спутниками, которые обеспечивают двустороннюю интернет-связь. Проблемы с покрытием могут быть лишь на Крайнем Севере и кусочке Чукотки. Но списывать проблемы ЭВС на это нельзя. Это задача местной власти, которая должна приложить максимум усилий для исправления этой ситуации.

Что за рыбка в сетях



А как идет составление классификатора пород животных, о котором было объявлено в марте? Для чего он вообще нужен?

Николай Власов: Классификатор животных - это лишь небольшая часть работы, которую мы начали для составления нормального справочника подконтрольных товаров. Проблема в том, что сейчас мы используем таможенную номенклатуру, которая совершенно не подходит для ветеринарии, поскольку она фискальна по своей природе.

То, что есть сегодня, - мучение. В существующей номенклатуре постоянная путаница, когда породу можно классифицировать и по одной, и по другой группе. Чтобы взимать налоги, это, наверное, нормально. Но для нашей работы это непригодно.

Что вы предлагаете?

Николай Власов: Мы решили сделать четкую классификацию подконтрольных товаров. А для этого необходимо определить их происхождение. Все должны говорить на одном языке.

На первом этапе мы просканировали мировые информационные системы, которые описывают видовое разнообразие. На основе этого сделали свой систематический классификатор. Мы его достроили породами и расами. Черновик уже опубликован, его можно посмотреть на нашем сайте. Этот справочник будет "живой", потому что породы и подвиды возникают постоянно.

Как разнобой в определении пород проявляется на конкретных примерах?

Николай Власов: Большая часть наших рыбаков уверены, что они вылавливают четыре вида трески. На самом деле биологический вид один. Просто есть расы, которые живут в разных местах и отличаются по окраске. Так что никакой разницы между ними нет. Но при этом так называемая черная треска, которая от других рас ничем не отличается, стоит в четыре раза дороже. В справочнике же будет четко отмечено что к чему.

Более того, наш классификатор будет снабжен синонимической службой, потому что одни и те же виды пород в разных местах называются по-разному. Это очень большая работа.

Но опять же - описать породы это одно. Дальше надо описать продукты убоя, как они обрабатываются, какая получается готовая продукция, упаковка и так далее.

Контроль

Чума на наших хрюшек

Николай Анатольевич, как скоро нам удастся, наконец, справиться с африканской чумой свиней (АЧС)?

Николай Власов: В ряде регионов идет бесконтрольный убой и отсутствие утилизации трупов и продуктов. Взял, зарезал на своем подворье, в грязи какой-то, больное животное, потом куда-то дел тушу, где-то ее захоронил и так далее. А потом эта зараза распространяется со страшной силой. В итоге африканская чума свиней продолжает свое победоносное шествие по нашей стране.

Какие еще проблемы, стоящие перед службой сегодня, можно выделить?

Николай Власов: Нет реального контроля на транспорте. Привезти мясопродукты можно откуда хочешь. У нас недавно был случай, когда возле Москвы ловили машину с мясом, прибывшим аж из одной из стран Ближнего Востока. Причем без всяких сопроводительных документов.

В этом году реален занос высокопатогенного гриппа из Азии в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Но насколько он опасен для человека, пока неясно.

В итоге хотелось бы сказать так: если все советское время у нас был длительный период любви к гражданам, то сейчас - к бизнесу. И это основная проблема. Потому что бизнес, как известно, "кошмарить" нельзя, а граждан, получается, можно. Нужна справедливость в этом вопросе.