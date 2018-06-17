Новости

Слуцкий подарил билеты на матч ЧМ экс-игроку сборной России 22:16
Дмитрий Сычев решил продолжить профессиональную карьеру 22:02
Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика 21:56
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50
Лосано признан лучшим игроком матча Германия - Мексика 20:47
В Ростове бразильцы устроили карнавал перед игрой со Швейцарией 20:46
В КЧР восстановлено движение на дорогах после схода селей 20:28
Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч со Швейцарией 20:22
Рязанский альпинист умер на Казбеке 20:11
Корветы Каспийской флотилии с "Калибрами" вошли в Средиземное море 20:04
Президент Сербии поздравил сборную с первой победой на ЧМ-2018 19:47
ВС ДНР: Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе 19:42
Главный тренер сборной Туниса: Спасибо России за великолепные условия 19:38
МЧС послало вертолет в Ленобласть, чтобы не допустить торфяных пожаров 19:35
Форвард сборной Египта Салах сыграет против сборной России 19:28
Российский экспорт на Украину вырос почти на треть 19:27
Голикова: Кабмин намерен отказаться от "балльной" пенсионной системы 19:19
В Петербурге появится "Ночь храмов" 18:47
Видео: Spice Girls все-таки воссоединятся. И снимут мультфильм 18:26
В Сети появились снимки запуска спутника "Глонасс-М" 18:23
Легкоатлетка Ласицкене выиграла 43-й турнир подряд 18:20
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены 18:16
Нойер включен в стартовый состав сборной Германии на матч с Мексикой 18:03
Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
В Госдуме объяснили истерику Киева по поводу "Северного потока-2" 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
17.06.2018 21:32
Рубрика: Экономика

Семь лет отмерь

Россия возобновила переговоры с Южной Кореей о газопроводе
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Россия и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода, фактически замороженные с 2011 года по политическим причинам. Маршрут - прямой или транзит - не определен, но газ, вероятно, возьмут с Сахалина. По оценкам экспертов, проект за семь лет мог подорожать в пять раз и, чтобы привлечь инвестиции, стоит вновь оценить вариант подводной трубы.

Переговоры по существу возобновились после обращения южнокорейской стороны на фоне потепления отношений между двумя Кореями. Предполагалось, что газопровод решит проблему энергообеспечения всего полуострова, что до сих пор актуально. Серия встреч в этом году уже состоялась, рассказал зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов. Впереди еще одна. В компании пока не оценивают публично перспективы проекта.

Фото: Depositphotos.com
Что ждет российские газопроводы в Европе

Поставки газа на Корейский полуостров на самом деле обсуждаются около 20 лет: еще в 2000 году было подписано межправсоглашение о сотрудничестве, а спустя шесть лет появился договор, создавший условия для переговоров между "Газпромом" и Kogas (Корейской государственной газовой корпорацией). Рассматривались варианты поставок сжиженного газа (СПГ), компримированного (КПГ) и трубопроводного различными маршрутами: транзитом через Северную Корею, через Китай и даже под водой - напрямую, рассказывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Сухопутный газопровод (через Северную Корею или Китай) несет сравнительно высокие политические и транзитные риски, подводный - технико-экономические, говорит Белова.

При выборе стратегии нужно также учитывать, что Южная Корея за эти годы уже стала крупнейшим потребителем российского СПГ (в 2017 году приобрела почти 38 миллионов тонн), напоминает руководитель направления "Газ и Арктика" ЭнергоЦентра бизнес-школы "Сколково" Роман Самсонов. Учитывая, что Южная Корея сейчас потребляет около 80 процентов мирового СПГ, для нее важным фактором будет цена трубопроводных закупок. США, Катар, Индонезия, Оман и Австралия могут потерять существенную долю на этом рынке, так как "Газпром" в состоянии предложить более выгодные условия, считает Самсонов.

Трубопроводные поставки - не только потенциальная экономия для корейцев: проект может помочь объединению на полуострове, считает Самсонов. Частично снять риск блокировки транзита через Северную Корею могут многосторонние соглашения на уровне глав государств.

США, Индонезия, Австралия, Катар и Оман могут потерять долю на рынке Южной Кореи с приходом трубы из РФ

И все же заключить долгосрочный контракт на поставку 10-12 миллиардов кубометров газа по новому трубопроводу на падающий, обеспеченный контрактами на поставку СПГ до 2030 года рынок Южной Кореи - непростая задача, парирует Белова. Начинать реализацию проекта без такого соглашения - большой риск. "Нашим преимуществом здесь может стать только то, что сегодня все газовые потребности страны обеспечиваются только СПГ. Строительство же газопровода может расцениваться официальным Сеулом как способ повысить свою энергетическую безопасность", - полагает эксперт.

В Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP

Стоимость проекта в сухопутном варианте, скорее всего, вырастет с 2,5 миллиарда долларов (оценка Kogas в 2011 году) до 10-12 миллиардов, допускает Самсонов. Подводный вариант, по идее, будет дороже, но его тоже следует вновь проработать (ранее "Газпром" от него отказался как от нерентабельного), так как это расширит перечень потенциальных участников и инвесторов.

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
В Госдуме объяснили истерику Киева по поводу "Северного потока-2"
ВС ДНР: Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе
Опубликовано видео допроса таксиста, наехавшего на людей в Москве
Министр внутренних дел ФРГ устал работать с Ангелой Меркель