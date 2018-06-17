Россия и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода, фактически замороженные с 2011 года по политическим причинам. Маршрут - прямой или транзит - не определен, но газ, вероятно, возьмут с Сахалина. По оценкам экспертов, проект за семь лет мог подорожать в пять раз и, чтобы привлечь инвестиции, стоит вновь оценить вариант подводной трубы.

Переговоры по существу возобновились после обращения южнокорейской стороны на фоне потепления отношений между двумя Кореями. Предполагалось, что газопровод решит проблему энергообеспечения всего полуострова, что до сих пор актуально. Серия встреч в этом году уже состоялась, рассказал зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов. Впереди еще одна. В компании пока не оценивают публично перспективы проекта.

Поставки газа на Корейский полуостров на самом деле обсуждаются около 20 лет: еще в 2000 году было подписано межправсоглашение о сотрудничестве, а спустя шесть лет появился договор, создавший условия для переговоров между "Газпромом" и Kogas (Корейской государственной газовой корпорацией). Рассматривались варианты поставок сжиженного газа (СПГ), компримированного (КПГ) и трубопроводного различными маршрутами: транзитом через Северную Корею, через Китай и даже под водой - напрямую, рассказывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Сухопутный газопровод (через Северную Корею или Китай) несет сравнительно высокие политические и транзитные риски, подводный - технико-экономические, говорит Белова.

При выборе стратегии нужно также учитывать, что Южная Корея за эти годы уже стала крупнейшим потребителем российского СПГ (в 2017 году приобрела почти 38 миллионов тонн), напоминает руководитель направления "Газ и Арктика" ЭнергоЦентра бизнес-школы "Сколково" Роман Самсонов. Учитывая, что Южная Корея сейчас потребляет около 80 процентов мирового СПГ, для нее важным фактором будет цена трубопроводных закупок. США, Катар, Индонезия, Оман и Австралия могут потерять существенную долю на этом рынке, так как "Газпром" в состоянии предложить более выгодные условия, считает Самсонов.

Трубопроводные поставки - не только потенциальная экономия для корейцев: проект может помочь объединению на полуострове, считает Самсонов. Частично снять риск блокировки транзита через Северную Корею могут многосторонние соглашения на уровне глав государств.

США, Индонезия, Австралия, Катар и Оман могут потерять долю на рынке Южной Кореи с приходом трубы из РФ

И все же заключить долгосрочный контракт на поставку 10-12 миллиардов кубометров газа по новому трубопроводу на падающий, обеспеченный контрактами на поставку СПГ до 2030 года рынок Южной Кореи - непростая задача, парирует Белова. Начинать реализацию проекта без такого соглашения - большой риск. "Нашим преимуществом здесь может стать только то, что сегодня все газовые потребности страны обеспечиваются только СПГ. Строительство же газопровода может расцениваться официальным Сеулом как способ повысить свою энергетическую безопасность", - полагает эксперт.

Стоимость проекта в сухопутном варианте, скорее всего, вырастет с 2,5 миллиарда долларов (оценка Kogas в 2011 году) до 10-12 миллиардов, допускает Самсонов. Подводный вариант, по идее, будет дороже, но его тоже следует вновь проработать (ранее "Газпром" от него отказался как от нерентабельного), так как это расширит перечень потенциальных участников и инвесторов.