Следить за чемпионатом мира в России миллионы любителей футбола смогут через официальное приложение ЧМ-2018, которое абсолютно бесплатно доступно для смартфонов на базе "Андроид" или Apple.

Как отмечают в ФИФА, на сегодня оно является самым популярным бесплатным спортивным приложением более чем в 60 странах мира, обладает целым рядом уникальных возможностей и получает положительные отзывы от самых взыскательных пользователей и IT-экспертов.

За время, прошедшее после финальной жеребьевки и старта турнира в России, приложение ФИФА запускалось свыше 11 миллионов раз! По оценкам экспертов, эта цифра будет расти, и к финальному матчу в ФИФА ожидают рекордные 17 миллионов открытий!

Болельщики смогут быть в курсе всех новостей вокруг ЧМ-2018. На экране своего гаджета вы сможете поминутно следить за ходом каждого матча, получать текущую статистику турнира в режиме реального времени, принять участие в голосовании при выборе лучшего игрока матча, пережить заново самые яркие моменты каждой игры благодаря видео лучших ее моментов.

Самое интересное на сайте FIFA.com во время турнира - это Live Blog - постоянно обновляющиеся страницы каждого матча чемпионата мира FIFA 2018 на шести языках. В режиме реального времени вы узнаете все о событиях, которые окружают каждый конкретный матч до, во время и после игры.

Одной из изюминок станет приложение Live Blog, в котором можно будет заглянуть за кулисы - посмотреть фото с любого матча, потоковое видео с пресс-конференций, послематчевые интервью игроков. За каждой из 32 сборных - участниц ЧМ-2018 был закреплен собственный репортер, который будет вести команду вплоть до ее вылета из турнира.

Российский оргкомитет ЧМ-2018 также не сидел сложа руки. Для любителей футбола разработали программу Welcome 2018. Самая главная его фишка - помощь в составлении маршрутов между городами, где состоятся матчи чемпионата. Внутри приложения огромное количество информации: как и на чем можно добраться из одного города в другой, какой вид транспорта удобнее, а также как путешествовать бесплатно при помощи паспорта болельщика.

Отдельно стоит сказать о приложении "Матч! Клуб", которое распространяет спортивный канал России.

На сегодня это, вне всяких сомнений, лучшее средство просмотра онлайн-трансляций футбольных матчей. Не секрет, что не всегда есть возможность посмотреть матч в прямом эфире, а благодаря приложению от "Матча" вы всегда можете не только увидеть поединок в режиме онлайн, но и посмотреть записи состоявшихся ранее матчей. Советую болельщикам обратить внимание на раздел, который называется "Второй экран".

Пользователи могут отвечать на создаваемые редакцией приложения вопросы: они появляются перед матчем, а также обновляются во время игры. Можно зарабатывать баллы и выигрывать призы - например, бесплатную подписку на просмотр нескольких будущих встреч. Также есть голосования, где можно выбирать лучшего игрока матча, смотреть оценки других пользователей и даже общаться с ними в чате.