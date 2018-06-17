В прошлом году на рабочем месте погибли 1138 человек. Основываясь на данных Росстата, эксперты компании Adzuna составили "рейтинг" самых опасных профессий в нашей стране, посчитав, сколько погибших приходится на сто тысяч работников ("коэффициент погибших"). Интересно, что в десятку самых опасных входят и очень хорошо оплачиваемые, и низкооплачиваемые специальности.

Первое место заняли рыбаки (погибли 17 человек, коэффициент погибших - 40,3). Средняя зарплата рыбаков в России - 38,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте - строители (214 человек, это 17,9 на сто тысяч специалистов в этой отрасли). Их средняя зарплата - 34,8 тысячи рублей. На третьем месте - водители (39 человек, коэффициент погибших - 17,3). Их средняя зарплата повыше - 48,6 тысячи рублей.

Далее следуют лесорубы (19 смертей, коэффициент 15,7, заработок - 37,4 тысячи рублей), шахтеры (128 погибших, коэффициент 12,9, зарплата - 51,8 тысячи), моряки (8 смертей, на сто тысяч занятых это 11,3, зарплата - 331,4 тысячи). Также в список попали фермеры (105 человек, или 10,9 на сто тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей), пилоты (9 человек, или 10,5 на сто тысяч, зарплата - 362 тысячи рублей).

Неожиданно оказались в рейтинге мусорщики: за год погибло 40 человек, или 8,4 на сто тысяч работников, платят им в среднем 22,2 тысячи рублей.

На 10-е место попали работники обрабатывающей промышленности. Несмотря на то что их погибло в прошлом году больше всех - 254 человека, коэффициент смертности составляет 4,4 на сто тысяч занятых. Средняя зарплата в этом секторе - 34,3 тысячи рублей.

За 10 лет несчастных случаев и травм, в том числе с тяжелыми последствиями, стало в два раза меньше. Однако, как отмечал на совещании в начале года премьер-министр Дмитрий Медведев, тревогу вызывает то, что в прошлые годы темпы снижения травматизма в России составляли 7-8 процентов в год, а сейчас лишь 1-2 процента.

Темпы снижения травматизма сейчас не превышают 1-2 процентов

С 2018 года в госпрограмме "Содействие занятости населения" появился новый подраздел - "Безопасный труд". На реализацию заявленных в нем планов из бюджета выделено больше 200 миллионов рублей. Один из основных пунктов касается проведения ежегодного мониторинга внедрения на предприятиях системы управления охраной труда. По итогам этой работы будет сформирован портфель наилучших решений в этой сфере, уточнял минтруд. Работодатели смогут брать их за основу и внедрять у себя.