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17.06.2018 19:56
Рубрика: Спорт

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на ЧМ-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано.
Текст: Артур Нанян

Сборная Мексики - одна из самых стабильных команд в истории чемпионата мира. Она 16 раз участвовала в финальной стадии турнира, а в последних шести случаях непременно выходила из группы. Но при этом выбывала уже на стадии 1/8 финала. Это проклятие "ацтеки" намерены снять уже в России.

Мексиканские болельщики - одни из самых сумасшедших в мире. Разумеется, в хорошем смысле слова. Уже за пару часов до начала встречи их у окрестностей "Лужников" было столько, что на секунду возникло ощущение, что матч состоится не в Москве, а в Мехико. Персонажи были, мягко скажем, колоритные. Здесь и блестящие плащи, знаменитые сомбреро, различные маски. На их фоне немецкие болельщики смотрелись как-то неряшливо. Хотя и их было не сказать, что мало.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Если бы команды реализовали в первом тайме хотя бы половину созданным моментов, то счет к перереву мог быть 2:2 или даже 3:3. Чуть активнее были мексиканцы, у которых в атаке выделялись Карлос Вела и Чичарито. На 19-й минуте Чичарито был очень близок к голу, но передержал мяч и в итоге так и не сумел ударить из убойной позиции.

Минутами ранее могли забить немцы: после прострела с фланга в исполнении Джошуа Киммиха мяч в свои ворота едва не срезал Уго Айяла. Гол назревал. И забили его мексиканцы. Один из самых активных игроков "ацтеков" Ирвинг Лосано ворвался в чужую штрафную, обыграл защитника и пробил точно в угол - 1:0 после первой половины.

В начале второго тайма немцы провели пару опасных атак. С помощью рикошета мог забить Юлиан Дракслер, но мяч пролетел чуть мимо штанги. Красивым ударом через себя мог сравнять счет Киммих, однако ему чуть не повезло.
Еще больше прибавила Германия в активности после выхода на замену Марко Ройса. Полузащитник "Боруссии" умело руководил игрой своей командой. В то время как лидер Бундестим Тони Кроос был не так ярок, как обычно. У хавбека "Реала" возник момент на 75-й минуте. Но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

В концовке встречи Германия попыталась организовать штурм ворот Очоа, но так и не смогла забить. Мексика победила 1:0 и как минимум на сутки возглавила таблицу квартета F. Во втором матче этой группы завтра Швеция встретится с Южной Кореей.

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