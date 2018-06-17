Сборная России отправится на матч с Египтом без Дзагоева

Футболист, напомним, получил повреждение задней поверхности бедра в первой игре против Саудовской Аравии. Еще в первом тайме он был заменен на Дениса Черышева. И хотя замена оказалась удачной, Черышев оформил дубль и был признан лучшим игроком матча, закончившегося победой России со счетом 5:0, наша команда оказалась под угрозой потери одного из ключевых игроков.

Как сообщается в официальном Twitter сборной России, Алан Дзагоев останется в Москве. Уже после того, как команда вернется из Санкт-Петербурга, его состояние будет оценено, и будет принято решение о дальнейшем лечении и реабилитации. Пока нет информации, сколько времени может занять восстановление игрока.

Матч между сборными России и Египта состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Египтяне в первом матче уступили Уругваю 0:1, а лидер африканской команды Мохамед Салах, также восстанавливающийся после повреждения, остался на скамейке запасных. Однако ожидается, что с Россией он сыграть сможет.