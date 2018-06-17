Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
17.06.2018 11:25
Рубрика: Спорт

Сборная России отправится на матч с Египтом без Дзагоева

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит в составе сборной России в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Египта. Он продолжает восстановление после травмы.

Текст: Данила Жиляев

Футболист, напомним, получил повреждение задней поверхности бедра в первой игре против Саудовской Аравии. Еще в первом тайме он был заменен на Дениса Черышева. И хотя замена оказалась удачной, Черышев оформил дубль и был признан лучшим игроком матча, закончившегося победой России со счетом 5:0, наша команда оказалась под угрозой потери одного из ключевых игроков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком

Как сообщается в официальном Twitter сборной России, Алан Дзагоев останется в Москве. Уже после того, как команда вернется из Санкт-Петербурга, его состояние будет оценено, и будет принято решение о дальнейшем лечении и реабилитации. Пока нет информации, сколько времени может занять восстановление игрока.

Матч между сборными России и Египта состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Египтяне в первом матче уступили Уругваю 0:1, а лидер африканской команды Мохамед Салах, также восстанавливающийся после повреждения, остался на скамейке запасных. Однако ожидается, что с Россией он сыграть сможет.

Новости чемпионата
С примесью горечи. Ловчев - о неудачном старте Месси 10:50
Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:30
Какая погода ждет болельщиков в воскресенье 06:00
Марадона попросил прощения за курение на матче ЧМ-2018 03:47
Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Нигерия 00:54
Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018

Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018

В своем первом матче на чемпионате мира Хорватия уверенно обыграла Нигерию в Калининграде со счетом 2:0. Благодаря этой победе "шашечные" возглавили турнирную таблицу группы "D"

Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018

Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018

В рамках чемпионата мира по футболу в Калининграде проходит матч между сборными Хорватии и Нигерии. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Победитель матча возглавит группу D

Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 16.06.2018

Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 16.06.2018

Сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира на стадионе в Саранске. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен

Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 16.06.2018

Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 16.06.2018

Лучшим игроком матча Аргентина - Исландия был признан вратарь исландской сборной Ханнес Халдорсон. На 64-й минуте он отразил пенальти в исполнении Лионеля Месси. 34-летний голкипер признался после матча, что был готов к этому