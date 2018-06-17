Сборная России отправится на матч с Египтом без Дзагоева
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит в составе сборной России в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Египта. Он продолжает восстановление после травмы.
Футболист, напомним, получил повреждение задней поверхности бедра в первой игре против Саудовской Аравии. Еще в первом тайме он был заменен на Дениса Черышева. И хотя замена оказалась удачной, Черышев оформил дубль и был признан лучшим игроком матча, закончившегося победой России со счетом 5:0, наша команда оказалась под угрозой потери одного из ключевых игроков.
Как сообщается в официальном Twitter сборной России, Алан Дзагоев останется в Москве. Уже после того, как команда вернется из Санкт-Петербурга, его состояние будет оценено, и будет принято решение о дальнейшем лечении и реабилитации. Пока нет информации, сколько времени может занять восстановление игрока.
Матч между сборными России и Египта состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Египтяне в первом матче уступили Уругваю 0:1, а лидер африканской команды Мохамед Салах, также восстанавливающийся после повреждения, остался на скамейке запасных. Однако ожидается, что с Россией он сыграть сможет.
Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
Он останется в Москве для продолжения реабилитации.
После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd
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