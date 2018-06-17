Сегодняшняя специфика российского заправочного бизнеса такова, что для многих бензоколонок уже не бензин или солярка, а сопутствующие товары являются основными источниками дохода.

В перспективе же речь идет уже о том, что АЗС станут лишь небольшой частью сетей многофункциональных сервисных комплексов, расположенных вблизи автодорог.

Генеральный директор компании "РусХОЛТС" Александр Кузьмин считает, что только полностью автоматические АЗС в черте крупных городов с интенсивным трафиком еще могут выжить без предоставления дополнительного сервиса. Загородные же станции - без шансов.

"АЗС появились на свет как бизнес-опция, обеспечивающая потребности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. И некоторые считают, что они должны исчезнуть вместе с ДВС. Однако я считаю важным сохранить инфраструктуру, которая сложилась вдоль автодорог. Уже сегодня у Shell, мирового лидера в заправочном бизнесе, примерно половину выручки обеспечивают нетопливные продажи на АЗС. Так что у российских ВИНК есть серьезный ориентир для создания по-настоящему клиентоориентированного бизнеса", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, нетопливный бизнес любой сетевой АЗС состоит из трех основных слагаемых. Во-первых, это кафе, которое при правильной организации дает наибольший доход с одного квадратного метра занимаемой площади. Во-вторых, магазин, который при площади в 100- 150 "квадратов" может приносить прибыль, сопоставимую с доходом от кафе. В-третьих, автомойка, если размеры участка АЗС позволяют ее организовать. "Если рассматривать кафе как главный генератор прибыли, то меню для точки с ограниченной площадью состоит из кофе, фастфуда и выпечки. Кофе - самый продаваемый в мире продукт после топлива. В европейских заправочных сетях прибыль от реализации горячих напитков составляет до трети от прибыли сопутствующего бизнеса. Но эффективные кофейные решения возможны лишь при условии, если АЗС ведет этот бизнес сама", - отметил он.

Маржинальность топливных продаж неуклонно снижается, и предпосылок для изменения этого тренда нет

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов обратил внимание, что в такой большой стране, как Россия, каждая АЗС не сможет обзавестись магазином или кафе из-за малой площади. Ведь многие заправки были построены стихийно в 1990-е годы. А где-то трафик такой вялый, что не позволит окупить вложенные в дополнительный сервис деньги. Поэтому в принципе АЗС может существовать только при условии рентабельности продаж топлива. "Сегодня со всеми дополнительными сервисами АЗС может едва-едва выйти на грань рентабельности. Таким образом, развитие сопутствующих сервисов следует рассматривать как отдельный вид бизнеса, и это не является панацеей от катастрофической ситуации на топливном рынке", - подытожил он.

Руководитель департамента франчайзинга компании "Сабвэй Россия" Олег Протопопов сообщил, что из-за повышения мировых цен на нефть, фискальной политики, регулирования оптовых и розничных цен и других факторов маржинальность продаж топлива сегодня нулевая. А для локальных сетей АЗС во втором квартале 2018 года и вовсе отрицательная. Такая ситуация заставляет владельцев станций развивать непрофильные виды бизнеса.

30 процентов может достигать рентабельность удачно расположенных автозаправочных станций

"В России большое количество АЗС не имеют сопутствующих сервисов, а расчет с оператором происходит через окно. Но даже они практически все обзавелись холодильниками с напитками и вендинговыми кофейными аппаратами. Конкурировать им с современными АЗС, предоставляющими услуги питания, магазина, подкачки колес и имеющими комфортную зону туалетов, и сейчас, и в будущем будет крайне сложно. И это вопрос не только предпочтения потребителей, но и доходности бизнеса. Маржинальность топливных продаж неуклонно снижается, и предпосылок для изменения этого тренда нет", - отметил Протопопов.

Он несколько расширил "список" приоритетов, перечисленных Александром Кузьминым, добавив в перечень автосервис, душ, Wi-Fi, отель и постамат. В крупных городах можно говорить о зарядной станции для электромобилей. И обязательная опция - туалет. "Набор сервисов определяется форматом и местоположением АЗС. Например, автозаправки, расположенные на трассах, где клиент хочет отдохнуть, существенно отличаются от городских, - подчеркнул он. - Уровень рентабельности также зависит от места расположения заправки. Для кафе на АЗС потенциально он может составлять 15-20 процентов, а в некоторых случаях доходить и до 30 и выше".