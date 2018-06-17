Две крупнейшие экономики мира пошли по пути торговой войны, хотя еще в мае казалось, что они близки к компромиссу. Обострение конфликта скажется на мировой экономике, считают эксперты.

Соединенные Штаты с 6 июля вводят пошлины в 25 процентов на китайский импорт. Поставщикам из КНР это обойдется в 50 миллиардов долларов в год. Президент США Дональд Трамп объяснил это решение как наказание Китая за кражу интеллектуальной собственности и технологий, а также за прочие "нечестные торговые действия".

Такие претензии в адрес КНР он озвучивал и раньше. Однако в мае между представителями двух стран прошли консультации, по итогам которых появилась надежда на урегулирование спора "мирными" средствами. Китайцы заявили о готовности пойти на уступки и расширить экспорт американской продукции. Но дипломатический маневр не удался.

В министерстве коммерции КНР заявили, что прежние договоренности с США утратили силу. В ответ на "невыгодные и вредоносные действия американской стороны" будет дан отпор. Госсовет КНР оперативно утвердил ответный список товаров из США, на которые вводятся дополнительные таможенные пошлины также общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. В списке сельхозтовары, морепродукты, транспортные средства, химическая продукция, медицинское оборудование. Сейчас последнее слово опять за Дональдом Трампом. Он пообещал ввести новые пошлины, если Китай пойдет на ответные меры.

"Рынок уже в достаточной степени учел эти риски, но ничего хорошего в обострении торговой войны нет", - комментирует "РГ" аналитик "Финам" Алексей Калачев. Будут ответные действия со стороны Китая, и чем все закончится, пока сложно предсказать, говорит он. Торговая война скажется прежде всего на котировках американских глобальных компаний, а через американский фондовый рынок - и на мировой экономике в целом, и на России.

Торговая война крупнейших экономик будет иметь глобальные последствия, ее "эхо" затронет и Россию

"Такие шаги США были ожидаемы, поскольку Трамп в вопросах экономической дипломатии уже вполне обозначил свой подход - обострить ситуацию для того, чтобы добиться уступок", - говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Петр Мозиас. Но поскольку между США и Китаем в последнее время шли активные переговоры и намечались договоренности, введение пошлин на китайские товары все же выглядит неожиданным. "Вполне возможно, заявления китайцев об уступках понравились Трампу и подстегнули его к дальнейшим действиям ради новых уступок", - добавляет эксперт.

Китайская и американская экономики тесно связаны друг с другом, и резкие движения пойдут во вред и тем и другим. Трамп не может не понимать этого, но пытается в рамках взаимной зависимости выторговать уступки для американской экономики, расширить доступ для американской продукции и инвестиций на китайский рынок, отмечает Петр Мозиас.

Кстати

Президент США Дональд Трамп пригрозил премьеру Японии Синдзо Абэ отправить в Страну восходящего солнца 25 миллионов мексиканских мигрантов и тем самым поставить крест на его карьере. Это произошло во время саммита G7, проходившего 8-9 июня в Канаде. "Синдзо, у тебя нет этой проблемы, но я отправлю к вам 25 миллионов мексиканцев, и ты очень скоро покинешь свой пост", - заявил Трамп. Как пишет The Japan Times, это было лишь одно из серии причудливых заявлений, потрясших остальных лидеров "большой семерки". Так, во время дискуссии, посвященной борьбе с терроризмом, Трамп заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что "все террористы находятся в Париже". Главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он несколько раз назвал "жестоким убийцей", критикуя его за штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании. Основные трения между Трампом и остальными лидерами возникли при обсуждении торговых вопросов, связанных, в частности, с введением США пошлин на сталь и алюминий. Так, премьер Канады Джастин Трюдо назвал их оскорбительными и заявил, что "не позволит помыкать собой". Трамп в ответ (уже после саммита) отметил, что это высказывание дорого ему обойдется.

Подготовил Юрий Когалов