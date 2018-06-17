Вашингтон предъявил Пхеньяну список с требованиями по денуклеаризации из 47 пунктов. Об этом сообщил в интервью японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Японии Таро Коно.

О 47 пунктах было упомянуто, когда Коно-сан рассказывал про американские договоренности с главой КНДР Ким Чен Ыном о полной денуклеаризации. В частности, ранее, после одного из своих визитов в Пхеньян, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США включают в список объектов, подлежащих ликвидации "в проверяемой и необратимой форме", все северокорейское оружие массового уничтожения, включая не только ядерное, но также химическое и биологическое. Плюс от Пхеньяна требуется уничтожить все ракеты и вообще инфраструктуру, связанную с производством ОМУ и средств его доставки. Требования, отметил глава МИД Японии, сформулированы в 47 пунктах, и санкции против Пхеньяна могут быть сняты только в обмен на выполнение всех этих условий. В обмен КНДР должна получить гарантии безопасности. По словам Коно, они еще не конкретизированы (в настоящий момент в США идет работа над условиями соглашения с Пхеньяном), но можно ожидать, что Вашингтон пообещает не нападать на Северную Корею, не пересекать 38-ю параллель, разделяющую Корейский полуостров, и не делать попыток свергнуть политический строй в КНДР.