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Рубрика: В мире

О чем молчал Трамп

КНДР получила американский план по разоружению
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Вашингтон предъявил Пхеньяну список с требованиями по денуклеаризации из 47 пунктов. Об этом сообщил в интервью японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Японии Таро Коно.

О 47 пунктах было упомянуто, когда Коно-сан рассказывал про американские договоренности с главой КНДР Ким Чен Ыном о полной денуклеаризации. В частности, ранее, после одного из своих визитов в Пхеньян, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США включают в список объектов, подлежащих ликвидации "в проверяемой и необратимой форме", все северокорейское оружие массового уничтожения, включая не только ядерное, но также химическое и биологическое. Плюс от Пхеньяна требуется уничтожить все ракеты и вообще инфраструктуру, связанную с производством ОМУ и средств его доставки. Требования, отметил глава МИД Японии, сформулированы в 47 пунктах, и санкции против Пхеньяна могут быть сняты только в обмен на выполнение всех этих условий. В обмен КНДР должна получить гарантии безопасности. По словам Коно, они еще не конкретизированы (в настоящий момент в США идет работа над условиями соглашения с Пхеньяном), но можно ожидать, что Вашингтон пообещает не нападать на Северную Корею, не пересекать 38-ю параллель, разделяющую Корейский полуостров, и не делать попыток свергнуть политический строй в КНДР.

Глава МИД Японии: Сокращение военных США в Корее не обсуждается

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